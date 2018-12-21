 Екс-шефа Renault та Nissan залишили під вартою в Японії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Екс-шефа Renault та Nissan залишили під вартою в Японії

Карлос Гон залишиться під вартою до 1 січня включно. Йому закидають фінансові зловживання на мільйони доларів.

Карлос Гон

Карлос Гон

Колишній голова правління автомобільного концерну Nissan Карлос Гон залишиться під вартою в Японії ще на десять днів, включно з 1 січня. Таке рішення у неділю, 23 грудня, ухвалив суд у Токіо, інформує агенція Reuters. До обвинувачень додалося ще одне: Гону закидають те, що він списав за рахунок автоконцерну свої особисті борги у розмірі 17 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що голову правління Nissan заарештували в Японії 19 листопада за підозрою в порушенні фінансового законодавства. У концерні пояснили, що кілька місяців тому отримали інформацію про зловживання голови правління компанії, за якою провели внутрішнє розслідування. З'ясувалось, що Гон "протягом багатьох років" спотворював інформацію про розмір своїх доходів з метою ухилення від сплати податків. Також концерн закидає Гону й інші зловживання, зокрема, використання капіталу фірми для приватних потреб.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримував у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолює Альянс "Renault-Nissan-Mitsubishi".

Дивитись відео 01:27
Now live
01:27 хв

Франкфуртський автосалон: новий Renault (Dacia) Duster лише фейсліфтінг? (23.09.2017)

DW.COM

Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухилянні від податків

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухилянні від податків та фінансових зловживаннях. (10.12.2018)  

В Японії заарештували голову правління Nissan

Багаторічному шефу Nissan Карлосу Гону закидають фінансові зловживання. Інформацію прокуратурі передав сам автоконцерн після внутрішнього розслідування. (19.11.2018)  

ЗМІ: Карлос Гон відкидає звинувачення в фінансових махінаціях

Заарештований за підозрою в причетності до фінансових махінацій колишній багаторічний голова автомобільного концерну Nissan Карлос Гон відкидає звинувачення, повідомляють японські ЗМІ. (25.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Франкфуртський автосалон: новий Renault (Dacia) Duster лише фейсліфтінг? (23.09.2017)  

Також за темою

Carlos Ghosn

Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухиленні від податків 10.12.2018

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухиленні від податків та фінансових зловживаннях.

Carlos Ghosn

ЗМІ: Карлос Гон відкидає звинувачення в фінансових махінаціях 25.11.2018

Заарештований за підозрою в причетності до фінансових махінацій колишній багаторічний голова автомобільного концерну Nissan Карлос Гон відкидає звинувачення, повідомляють японські ЗМІ.

Carlos Ghosn

В Японії заарештували голову правління Nissan 19.11.2018

Багаторічному шефу Nissan Карлосу Гону закидають фінансові зловживання. Інформацію прокуратурі передав сам автоконцерн після внутрішнього розслідування.

Реклама

Докладно

Колишня будівля КДБ у Ризі

Латвія розкриває архіви КДБ

Що приховують таємні архіви, які в Латвії назвали "мішками КДБ"? 

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти

У Німеччині закрили останню кам'яновугільну шахту

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав це "завершенням епохи". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  