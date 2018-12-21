Екс-шефа Renault та Nissan залишили під вартою в Японії

Колишній голова правління автомобільного концерну Nissan Карлос Гон залишиться під вартою в Японії ще на десять днів, включно з 1 січня. Таке рішення у неділю, 23 грудня, ухвалив суд у Токіо, інформує агенція Reuters. До обвинувачень додалося ще одне: Гону закидають те, що він списав за рахунок автоконцерну свої особисті борги у розмірі 17 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що голову правління Nissan заарештували в Японії 19 листопада за підозрою в порушенні фінансового законодавства. У концерні пояснили, що кілька місяців тому отримали інформацію про зловживання голови правління компанії, за якою провели внутрішнє розслідування. З'ясувалось, що Гон "протягом багатьох років" спотворював інформацію про розмір своїх доходів з метою ухилення від сплати податків. Також концерн закидає Гону й інші зловживання, зокрема, використання капіталу фірми для приватних потреб.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримував у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолює Альянс "Renault-Nissan-Mitsubishi".