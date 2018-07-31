Екс-раднику Обами закидають лобіювання інтересів Януковича

74-річному екс-раднику колишнього президента США Барака Обами Грегорі Крейгу днями мають висунути обвинувачення стосовно його роботи як юриста на користь уряду України у 2012 році, повідомило у середу, 10 квітня, американське видання The Washington Post, з посиланням на адвокатів Крейга.

Очікуване обвинувачення стосується спільної роботи Крейга з екс-керівником виборчого штабу президента США Дональда Трампа Полом Манафортом для міністерства юстиції України. Тоді Крейг, котрий вже залишив роботу радника тодішнього президента Барака Обами, був партнером юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, йдеться у матеріалі видання. У 2018-му Крейг звільнився з фірми під час розслідування щодо реєстрації юристів фірми у США як іноземних агентів під час лобіювання інтересів тогочасного президента України Віктора Януковича у 2012 році. Адвокати Грегорі Крейга вже заявили, що їхній клієнт не винний у жодному злочині.

Як повідомлялось, 17 січня цього року юрфірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom досягла досягла угоди з міністерством юстиції Сполучених Штатів, визнавши, що вона повинна була зареєструватися "іноземним агентом" під час своєї роботи в Україні у часи президентства Януковича. Згідно з угодою компанія погодилася відшкодувати уряду суму, яку вона отримала від української сторони за звіт, складений у 2012 році, в якому критичним чином оцінювалася робота на посаді прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко - опонентки Януковича на президентських виборах 2010 року.

Саме цей звіт Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom підготувала на замовлення Пола Манафорта, який на той час працював на очолювану Януковичем Партію регіонів. Звіт на 187 сторінок був використаний урядом Віктора Януковича, аби виправдати досудове утримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Нагадаємо, що один з судових процесів проти політтехнолога Пола Манафорта у США пов'язаний із тим, що він протягом кількох років лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США як іноземний агент. У рамках розгляду цієї справи в суді в Вашингтоні Манафорт визнав свою провину в протизаконному лобіюванні інтересів українських політиків.