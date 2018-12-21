 Екс-прем′єра Пакистану засудили до семи років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

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Новини

Екс-прем'єра Пакистану засудили до семи років ув'язнення

Колишнього прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа засудили за звинуваченням у корупції.

Наваз Шаріф

Наваз Шаріф (фото з архіву)

Пакистанський суд у понеділок, 24 грудня, засудив екс-прем'єр-міністра Наваза Шаріфа до семи років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, інформує агенція AP. Шаріф відкидає всі звинувачення. Тепер колишній прем'єр може подати апеляцію на рішення суду. 

Розслідування щодо Шаріфа почалося після публікації "панамських документів". В них йшлося, що кілька дітей екс-прем'єра були пов'язані з офшорними компаніями, які використовувалися для відмивання грошей та купівлі закордонних активів, зокрема нерухомості у Лондоні. Він також не повідомив про отримання зарплатні від зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах компанії свого сина.

У липні 2017 року Шаріф був відсторонений Верховним судом країни від посади прем'єр-міністра Пакистану. 6 липня цього року Антикорупційний суд Ісламабада заочно засудив його до 10 років в'язниці у справі про корупцію, пов'язану з купівлею дорогих квартир у Лондоні за нелегально отримані кошти.

19 вересня пакистанський суд призупинив дію вироку щодо 10-річного ув'язнення екс-прем'єр-міністра Наваза Шаріфа. За рішенням установи його відпустили під заставу на час розгляду апеляцій.

 

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