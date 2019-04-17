Екс-президент Перу застрелився перед арештом за звинуваченням у корупції

У Перу помер колишній президент країни Алан Гарсія. Він помер в середу, 17 квітня, у себе вдома внаслідок вогнепального поранення в голову, яке завдав собі сам кількома годинами раніше безпосередньо перед затриманням у справі про корупцію.

"Я вражений смертю колишнього президента Алана Гарсії", - написав у Twitter чинний глава держави Мартін Віскарра.

Раніше органи юстиції видали ордер на десятиденне попереднє затримання Гарсії в рамках розслідування корупційного скандалу. Екс-президент, який правив Перу в 1985-1990 і 2006-2011 роках, підозрювався в отриманні нелегального фінансування своєї передвиборної кампанії 2006 року від бразильського будівельного концерну Odebrecht.

У Odebrecht визнали, що в роки правління трьох президентів давали хабарі різним чиновникам на загальну суму 29 мільйонів доларів.