Екс-президентку Південної Кореї Пак Кин Хє засудили ще до восьми років в'язниці

Суд у Сеулі засудив колишню президентку Південної Кореї Пак Кин Хє ще до восьми років ув'язнення. Рішення судді оголосили в п'ятницю, 20 липня. Згідно з ухвалою суду, Пак Кин Хє визнається винною в протизаконному отриманні близько 2,6 мільйона доларів США від національної розвідувальної служби. За це 66-річній колишній главі держави присудили шість років ув'язнення, передає інформагенція AP з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ще два роки Пак Кин Хє проведе за ґратами за накази проводити фальсифіковані опитування громадської думки перед виборами 2016 року. Метою цих маніпуляцій була спроба висунути знайомих екс-президентки кандидатами в депутати від правлячої партії.

Колишня президентка на нинішньому засіданні суду не була присутня - так само як і на всіх попередніх, інформує агенція новин . Вона вважає справи проти неї політично вмотивованими.

Пак Кин Хє вже відбуває 24-річний термін у в'язниці. У березні 2017 року за рішенням конституційного суду її відсторонили від влади, достроково позбавили президентських повноважень, а згодом заарештували. У квітні 2018 року судді визнали її винною за 18 пунктами обвинувачення, у тому числі в передачі таємної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем, здирництві та корупції.