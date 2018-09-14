 Екс-президентку Аргентини знову звинувачують в корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2018

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Новини

Екс-президентку Аргентини знову звинувачують в корупції

Разом з де Кіршнер у справі проходить кілька бізнесменів та екс-міністрів. Сама екс-президентка не може бути арештована через недоторканність.

Кіршнер прибуває до будівлі суду в Буенос-Айресі, 3 вересня 2018 року

Кіршнер прибуває до будівлі суду в Буенос-Айресі, 3 вересня 2018 року

Проти колишньої президентки Аргентини Крістіни Фернандес де Кіршнерпочався новий процес за звинуваченням у корупції. Як стало відомо в понеділок, 17 вересня, їй закидають отримання хабарів в обмін на контракти на держзакупівлі, передає dpa. Разом з політикинею на лаві підсудних опиняться екс-міністри з її урядів, колишній федеральний суддя та понад 20 відомих бізнесменів.

Суд також дозволив арешт екс-глави держави, позаяк інакше вона може намагатися "зашкодити судовому процесу", ідеться у рішенні установи. Наразі ж Кіршнер має імунітет як сенаторка, тож не може бути затримана, утім може бути засуджена. Минулоріч спроба позбавити її недоторканності провалилася.

Кіршнер була президенткою Аргентини два терміни - з 2007 по 2015 рік. Раніше проти нині 63-річної політикині вже порушували провадження щодо розтрати державних коштів.

  • Автомайдан протестує

    Дроном по корупції (фотогалерея)

    "Автомайдан" взявся за прокурорів і суддів

    Півтора року тому всеукраїнське об’єднання "Автомайдан" почало проект PROSUD, який є своєрідною ревізією судової та прокурорської систем в Україні. Активісти збирають інформацію з відкритих джерел про справжній стиль життя і статки українських суддів та прокурорів, а потім співставляюють її з їхніми деклараціями.

  • Ukraine, Kiew, Antikorruptionskampf mit Hilfe von Drohnen (DW/L.Rzheutskaja)

    Дроном по корупції (фотогалерея)

    Дрон у дії

    До аналітичних матеріалів активісти додають світлини розкішних будинків українських суддів і прокурорів. Маєтки знімають з повітря дроном. Завдяки дрону, який піднімається у повітря, активістам вдається побачити те, чого не помічають правоохоронці.

  • Будинок одного з фігурантів розслідувань Автомайдану

    Дроном по корупції (фотогалерея)

    Елітна нерухомість

    Щоб не "світити" елітну нерухомість, найчастіше фігуранти розслідувань проекту PROSUD реєструють будинки та котеджі на далеких родичів. Однак проживать у них самі. Ці факти вдається задокументувати лише завдяки зйомкам за допомогою дрону.

  • Дрон, яким Автомайдан знімає в рамках проекту PROSUD

    Дроном по корупції (фотогалерея)

    Дрони як зброя проти корупції

    Законодавчих норм, які б обмежували застосування дронів, окрім як на військових об'єктах, в Україні немає. Однак судді й прокурори, будинки яких знімають у рамках проекту PROSUD, погрожують активістам, влаштовують їх переслідування чи навіть стріляють в дрон. "Автомайдан" вже має такий один "підбитий" пристрій для відеозйомки.

  • Будинок одного з прокурорів прокуратури м. Києва

    Дроном по корупції (фотогалерея)

    Фото як підстава для розслідування

    Після зйомок і ретельного громадського розслідування "Автомайдан" готує заяви про порушення закону до НАБУ та профільних дисциплінарних комісій суддів та прокурорів. Завдяки цьому НАБУ і НАЗК призначили повторну перевірку декларацій 20-ти суддів та прокурорів. Щодо п'яти прокурорів відкриті кримінальні провадження. На фото: будинок одного з прокурорів прокуратури міста Києва.

  • Дрон, за допомогою якого Автомайдан бореться з корупцією

    Дроном по корупції (фотогалерея)

    У базі даних PROSUD - тисячі імен суддів та прокурорів

    Проект PROSUD фінансують Національний фонд сприяння демократії (США) і Програма розвитку ООН. Ці інституції надали кошти на створення бази даних про суддів та прокурорів в Україні. На сайті проекту вже зібрані досьє на 7562 суддів та 3 тисячі прокурорів України.

    Автор: Лілія Ржеутська


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Екс-віце-президента Аргентини засудили за корупцію

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