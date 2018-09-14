Екс-президентку Аргентини знову звинувачують в корупції

Проти колишньої президентки Аргентини Крістіни Фернандес де Кіршнерпочався новий процес за звинуваченням у корупції. Як стало відомо в понеділок, 17 вересня, їй закидають отримання хабарів в обмін на контракти на держзакупівлі, передає dpa. Разом з політикинею на лаві підсудних опиняться екс-міністри з її урядів, колишній федеральний суддя та понад 20 відомих бізнесменів.

Суд також дозволив арешт екс-глави держави, позаяк інакше вона може намагатися "зашкодити судовому процесу", ідеться у рішенні установи. Наразі ж Кіршнер має імунітет як сенаторка, тож не може бути затримана, утім може бути засуджена. Минулоріч спроба позбавити її недоторканності провалилася.

Кіршнер була президенткою Аргентини два терміни - з 2007 по 2015 рік. Раніше проти нині 63-річної політикині вже порушували провадження щодо розтрати державних коштів.