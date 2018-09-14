Екс-президентку Аргентини знову звинувачують в корупції

Проти колишньої президентки Аргентини Крістіни Фернандес де Кіршнерпочався новий процес за звинуваченням у корупції. Як стало відомо в понеділок, 17 вересня, їй закидають отримання хабарів в обмін на контракти на держзакупівлі, передає dpa. Разом з політикинею на лаві підсудних опиняться екс-міністри з її урядів, колишній федеральний суддя та понад 20 відомих бізнесменів.
Суд також дозволив арешт екс-глави держави, позаяк інакше вона може намагатися "зашкодити судовому процесу", ідеться у рішенні установи. Наразі ж Кіршнер має імунітет як сенаторка, тож не може бути затримана, утім може бути засуджена. Минулоріч спроба позбавити її недоторканності провалилася.
Кіршнер була президенткою Аргентини два терміни - з 2007 по 2015 рік. Раніше проти нині 63-річної політикині вже порушували провадження щодо розтрати державних коштів.
-
Дроном по корупції (фотогалерея)
"Автомайдан" взявся за прокурорів і суддів
Півтора року тому всеукраїнське об’єднання "Автомайдан" почало проект PROSUD, який є своєрідною ревізією судової та прокурорської систем в Україні. Активісти збирають інформацію з відкритих джерел про справжній стиль життя і статки українських суддів та прокурорів, а потім співставляюють її з їхніми деклараціями.
-
Дроном по корупції (фотогалерея)
Дрон у дії
До аналітичних матеріалів активісти додають світлини розкішних будинків українських суддів і прокурорів. Маєтки знімають з повітря дроном. Завдяки дрону, який піднімається у повітря, активістам вдається побачити те, чого не помічають правоохоронці.
-
Дроном по корупції (фотогалерея)
Елітна нерухомість
Щоб не "світити" елітну нерухомість, найчастіше фігуранти розслідувань проекту PROSUD реєструють будинки та котеджі на далеких родичів. Однак проживать у них самі. Ці факти вдається задокументувати лише завдяки зйомкам за допомогою дрону.
-
Дроном по корупції (фотогалерея)
Дрони як зброя проти корупції
Законодавчих норм, які б обмежували застосування дронів, окрім як на військових об'єктах, в Україні немає. Однак судді й прокурори, будинки яких знімають у рамках проекту PROSUD, погрожують активістам, влаштовують їх переслідування чи навіть стріляють в дрон. "Автомайдан" вже має такий один "підбитий" пристрій для відеозйомки.
-
Дроном по корупції (фотогалерея)
Фото як підстава для розслідування
Після зйомок і ретельного громадського розслідування "Автомайдан" готує заяви про порушення закону до НАБУ та профільних дисциплінарних комісій суддів та прокурорів. Завдяки цьому НАБУ і НАЗК призначили повторну перевірку декларацій 20-ти суддів та прокурорів. Щодо п'яти прокурорів відкриті кримінальні провадження. На фото: будинок одного з прокурорів прокуратури міста Києва.
-
Дроном по корупції (фотогалерея)
У базі даних PROSUD - тисячі імен суддів та прокурорів
Проект PROSUD фінансують Національний фонд сприяння демократії (США) і Програма розвитку ООН. Ці інституції надали кошти на створення бази даних про суддів та прокурорів в Україні. На сайті проекту вже зібрані досьє на 7562 суддів та 3 тисячі прокурорів України.
Автор: Лілія Ржеутська