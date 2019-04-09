Екс-президента Румунії судитимуть за злочини часів революції 1989 року

Генеральний прокурор Румунії у понеділок, 8 квітня, висунув колишньому президенту країни Іону Ілієску обвинувачення у злочинах проти людяності під час антикомуністичного повстання, під час якого загинули понад 800 людей. Це є частиною розслідування злочинів, скоєних за п'ять днів після повалення тодішнього комуністичного лідера Ніколае Чаушеску. Розслідування тривало три роки.

Деталі справи:

- Ілієску прийшов до влади одразу після повалення Чаушеску.

- Він тримав на контролі процес над Чаушеску і його дружиною та їхній розстріл.

- Торік прокуратура звинуватила Ілієску в організації 1989 року групи осіб з метою узурпації влади.

- За даними прокурорів, під час захоплення ним влади у Румунії на загальнонаціональному рівні розпалювався "терористичний психоз".

На думку прокурорів, колишній президент Румунії Ілієску (на фото) винний у вбивстві сотень людей під час революції

"Необхіднийкрок"

Завершення розслідування цієї справи генеральний прокурор Августин Лазар назвав "одним із найважливіших результатів" взятого на себе три роки тому зобов'язання розкрити історичні документи Румунії. Президент країни Клаус Йоханніс високо оцінив це розслідування і наголосив: "Завершення судового розслідування революційних подій через 30 років після краху комунізму - необхідний крок, який вшановує наших героїв. Злочини революції не можуть залишитися безкарними".

Тим часом сам колишній президент Ілієску усі обвинувачення прокуратури відкидає, називаючи їх "актом політичної помсти".

Революція 1989 року: головні факти

Румунська революція - період насильницьких безладів у грудні 1989 року, який тривав п'ять днів і завершився розстрілом колишнього диктатора Чаушеску та його дружини, а також сотень інших. Під час масових заворушень було вбито загалом близько 1290 людей, понад три тисячі зазнали поранень. Прокуратура закидає Ілієску, який на той момент був при владі, поширення неправдивої інформації, що згодом призвело до масового психозу і збройних сутичок серед населення.

Слідству знадобилося чимало часу на пошук винуватців смертей сотень румунів під час кривавих заворушень у 1989 році

Хто такий Ілієску?

Колишній президент Румунії Іон Ілієску перед приходом до влади під час антикомуністичних заворушень 1989 року обіймав різні посади у тодішньому комуністичному уряді країни, включно і з міністерськими. Він став на чолі країни під час заворушень, за рік на нього були офіційно покладені обов'язки керувати Румунією під час перехідного періоду. На президентських виборах 1990 року Ілієску набрав 85 відсотків голосів. Загалом він обіймав посаду президента три терміни.

Що далі?

Ілієску, якому нині 89 років, має постати перед судом разом з колишнім віце-прем'єром Джелу Войканом-Войкулеску та колишнім головнокомандувачем ВПС Йосіфом Русом, їм так само висунуті обвинувачення у злочинах проти людяності. Проте із датою засідання прокурори поки не визначилися.