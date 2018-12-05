Екс-представник президента України в Криму назвав своє звільнення "політичним"

Екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін назвав своє звільнення з посади "політичним". В інтерв'ю DW він зазначив, що прийняв рішення піти з посади за власним бажанням ще до захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці та запровадження воєнного стану в Херсонській області, де зараз розташовується представництво президента України в Криму. "Це був мій вільний усвідомлений вибір. Політичне рішення. Моя посада є політичною, тому за визначенням звільнення з такої посади є політичним", - сказав Борис Бабін. При цьому він уточнив, що не може більш докладно розповісти про причини свого звільнення з етичних міркувань допоки в Україні триває воєнний стан.

Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади свого постійного представника в Криму 3 грудня. Незадовго до цього, 29 листопада, у Херсоні тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування вбивства Катерини Гандзюк у закритому режимі заслухала звіт щодо розслідування вбивства херсонської активістки. На ньому Борис Бабін виступив з викривальною інформацією про корупцію в Херсонській області та сепаратистські настрої в регіоні.

"Я сподіваюся, що будуть ухвалені правильні процесуальні рішення і всі особи, зокрема винні в якихось питаннях, в Херсонській області, будуть притягнені до відповідальності (…) Все, що я був зобов'язаний сказати слідчій комісії як посадова особа, я сказав", - зазначив Бабін.

Він підкреслив, що раніше він надавав інформацію про ситуацію в Херсонській області Службі безпеки України, а також Петру Порошенку через адміністрацію президента України. "Відповідна реакція на ці факти має бути", - підсумував Борис Бабін. Він також зазначив, що поки не розглядає можливості повернення на державну службу.