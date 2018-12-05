 Екс-представник президента України в Криму назвав своє звільнення ″політичним″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Екс-представник президента України в Криму назвав своє звільнення "політичним"

Борис Бабін, який донедавна обіймав посаду представника президента України в Криму, назвав своє звільнення "політичним", утім не став уточнювати конкретні підстави для такого кроку.

Представник Порошенка в Криму звільнився за власним бажанням

Представник Порошенка в Криму звільнився за власним бажанням

Екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін назвав своє звільнення з посади "політичним". В інтерв'ю DW він зазначив, що прийняв рішення піти з посади за власним бажанням ще до захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці та запровадження воєнного стану в Херсонській області, де зараз розташовується представництво президента України в Криму. "Це був мій вільний усвідомлений вибір. Політичне рішення. Моя посада є політичною, тому за визначенням звільнення з такої посади є політичним", - сказав Борис Бабін. При цьому він уточнив, що не може більш докладно розповісти про причини свого звільнення з етичних міркувань допоки в Україні триває  воєнний стан.

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Із загибеллю Катерини Гандзюк у Херсоні, фактично, більше не залишилося активних борців з корупцією. Її справа продемонструвала, наскільки пасивна громада Херсона в протидії місцевим корупціонерам. (15.11.2018)

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Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади свого постійного представника в Криму 3 грудня. Незадовго до цього, 29 листопада, у Херсоні тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування вбивства Катерини Гандзюк у закритому режимі заслухала звіт щодо розслідування вбивства херсонської активістки. На ньому Борис Бабін виступив з викривальною інформацією про корупцію в Херсонській області та сепаратистські настрої в регіоні.

"Я сподіваюся, що будуть ухвалені правильні процесуальні рішення і всі особи, зокрема винні в якихось питаннях, в Херсонській області, будуть притягнені до відповідальності (…) Все, що я був зобов'язаний сказати слідчій комісії як посадова особа, я сказав", - зазначив Бабін.

Він підкреслив, що раніше він надавав інформацію про ситуацію в Херсонській області Службі безпеки України, а також Петру Порошенку через адміністрацію президента України. "Відповідна реакція на ці факти має бути", - підсумував Борис Бабін. Він також зазначив, що поки не розглядає можливості повернення на державну службу.

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