Екс-працівницю посольства США у Москві підозрюють у шпигунстві - Guardian

Колишню співробітницю посольства США в Москві, котра пропрацювала у відомстві понад десять років, запідозрили в шпигунстві на користь РФ, повідомило у четвер, 2 серпня, британське видання The Guardian.
Росіянка мала доступ до внутрішньої інтернет-мережі посольства та електронної пошти, таким чином вона могла переглядати конфіденційні матеріали, включаючи робочі графіки президента та віце-президента США.
Повідомляється, що росіянка вперше викликала підозру під час перевірки, котру проводили слідчі Держдепартаменту США. Вони встановили, що жінка регулярно зустрічалася зі співробітниками Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Тоді контррозвідка США не розпочала ретельного розслідування.
Пізніше жінку звільнили в рамках масштабного скорочення штату посольства. Джерело повідомило виданню The Guardian, що контррозвідка, таким чином, вирішила не проводити подальшого розслідування з метою оцінки збитків та визначення, чи завербувала ймовірна шпигунка когось з колег.
Контррозвідка США у відповідь на запит видання не заперечила, що зазначену співробітницю посольства ідентифікували як потенційну російську агентку. У заяві відомства зазначено, що всі іноземні співробітники можуть підпасти під вплив зарубіжних спецслужб. Водночас, іноземні працівники ніколи не можуть отримати "інформацію, пов'язану з національною безпекою".
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.
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Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки
Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.
Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко