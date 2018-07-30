Екс-працівницю посольства США у Москві підозрюють у шпигунстві - Guardian

Колишню співробітницю посольства США в Москві, котра пропрацювала у відомстві понад десять років, запідозрили в шпигунстві на користь РФ, повідомило у четвер, 2 серпня, британське видання The Guardian.

Росіянка мала доступ до внутрішньої інтернет-мережі посольства та електронної пошти, таким чином вона могла переглядати конфіденційні матеріали, включаючи робочі графіки президента та віце-президента США.

Повідомляється, що росіянка вперше викликала підозру під час перевірки, котру проводили слідчі Держдепартаменту США. Вони встановили, що жінка регулярно зустрічалася зі співробітниками Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Тоді контррозвідка США не розпочала ретельного розслідування.

Пізніше жінку звільнили в рамках масштабного скорочення штату посольства. Джерело повідомило виданню The Guardian, що контррозвідка, таким чином, вирішила не проводити подальшого розслідування з метою оцінки збитків та визначення, чи завербувала ймовірна шпигунка когось з колег.

Контррозвідка США у відповідь на запит видання не заперечила, що зазначену співробітницю посольства ідентифікували як потенційну російську агентку. У заяві відомства зазначено, що всі іноземні співробітники можуть підпасти під вплив зарубіжних спецслужб. Водночас, іноземні працівники ніколи не можуть отримати "інформацію, пов'язану з національною безпекою".

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