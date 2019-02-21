 Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано за підозрою у держзраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано за підозрою у держзраді

Військова прокуратура та СБУ затримали колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману, якого підозрюють у державній зраді.

Екс-начальника Генштаба ЗСУ затримано за підозрою у держзраді

Екс-начальника Генштаба ЗСУ затримано за підозрою у держзраді

Співробітники військової прокуратури спільно зі Службою безпеки України (СБУ) затримали колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману, повідомив у понеділок, 25 лютого, генпрокурор України Юрій Луценко. Його підозрюють у вчиненні державної зради.

"У врученій підозрі йдеться, що в період 2012-2014 років він особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося законом, розформував 70 військових частин і з'єднань, зокрема - зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї", - повідомив Луценко на своїй сторінці у Facebook. 

Клопотання про обрання запобіжного заходу екс-начанику Генштаба вже внесено до Печерського районного суду Києва, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, стаття, яку інкримінують Замані, передбачає безальтернативний арешт як запобіжний захід. Суд для обрання запобіжного заходи для Замани відбудеться пізніше у понеділок.

За даними української генпрокуратури, в 2012-2014 роках відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію у 2014 році, а реформа структури ЗСУ "фактично готувала анексію Криму і "Новоросії". "Крім цього, саме Замана видав директиву, згідно з якою підпорядкував керівнику Військово-морських сил (майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ, що фактично паралізувало опір українських військовослужбовців у мирний час російській агресії", - написав Луценко. За його словами, це вже четверта підозра вищим військовим керівникам за державну зраду.

DW.COM

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Екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого звинувачують у державній зраді, затримали в Києві. У 2014 році він публічно підтримав анексію Криму Росією. (03.11.2018)

За словами Матіоса, в особовій справі Замани відсутня його присяга. Він додав, що досудовим розслідуванням було встановлено, що у час нібито складання Заманою присяги на вірність українському народові він перебував у Москві, де отримував диплом про вищу військову освіту в Академії Генштабу РФ. "Замана приїхав до України і приступив до служби, не склавши присягу на вірність українському народові", - зазначив Матіос.

Володимир Замана раніше обіймав посаду командувача Військово-морських сил ЗСУ, а у період з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року - начальника Генерального штабу ЗСУ. У день звільнення його з посади начгенштабу на той час президент України Віктор Янукович своїм указом призначив його заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 22 лютого того ж року Верховна Рада призначила Заману уповноваженим з контролю за діяльністю міноборони України. Він обіймав цю посаду до червня 2014 року.

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