Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон балотуватиметься в Європарламент

Колишній очільник регіональної влади Каталонії Карлес Пучдемон, який проживає у вигнанні в Бельгії, хоче продовжити свою боротьбу за каталонську незалежність як депутат Європарламенту. Про це в неділю, 10 березня, повідомила речниця політичної сили "Разом за Каталонію", яка виступає за незалежність Каталонії та від якої балотуватиметься Пучдемон.

Нагадаємо, що 56-річний політик втік до Бельгії після невдалої спроби проголосити незалежність Каталонії в 2017 році. "Настав час зробити ще один крок до інтернаціоналізації права Каталонії на самовизначення: просто із серця Європи до цілого світу", - написав Пучдемон у своєму мікроблозі на Twitter.

Поки що не відомо, чи намагатиметься іспанський уряд заблокувати кандидатуру політика. За словами представників "Разом за Каталонію", Пучдемон має право на місце в Європарламенті, оскільки він залишається вільною людиною всюди за межами Іспанії. Вимоги Мадрида щодо екстрадиції політика вже були відхилені в Німеччині та Бельгії.

Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року.