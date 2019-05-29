 Екс-король Бельгії здав ДНК-тест на батьківство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Новини

Екс-король Бельгії здав ДНК-тест на батьківство

Суд у Бельгії вирішив, що Альберт ІІ мусить платити п'ять тисяч євро на день, якщо відмовиться здавати тест. Результати допоможуть з'ясувати, чи має екс-монарх позашлюбну дочку.

Екс-король Бельгії Альберт ІІ і Дельфіна Боель

Екс-король Бельгії Альберт ІІ і Дельфіна Боель

Колишній король Бельгії Альберт ІІ здав ДНК-тест на батьківство. Екс-монарху довелося зробити це після того, як суд у Бельгії зобов'язав його сплачувати по п'ять тисяч євро на день у разі відмови проходити тест. Про це повідомив адвокат Альберта ІІ в вівторок, 28 травня.

Результат тесту має допомогти з'ясувати, чи є 84-річний Альберт ІІ батьком 51-річної мисткині Дельфіни Боель. Жінка вже понад 10 років намагається довести в суді, що вона нібито є позашлюбною дочкою екс-короля Бельгії.

Результати тесту на батьківство залишатимуться таємницею, поки суд не ухвалить остаточне рішення, передає інформагенція Reuters із посиланням на адвоката Альберта ІІ. Рішення суду очікується не раніше кінця року.

Історія Дельфіни Боель стала відомою після публікації в 1999-му році біографії королеви Паоли - дружини Альберта ІІ. У книзі стверджується, що монарх довгий час мав позашлюбний роман, від якого в 1960-х роках і народилася Дельфіна Боель.

Альберт ІІ не коментує чутки про своє позашлюбне батьківство. Свого часу він визнав, що вони з Паолою переживали труднощі у шлюбі. Подружжя має трьох дітей.

Дельфіна Боель стверджує, що не вимагає від екс-короля грошей, а тільки визнання, що він є її батьком.

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    Автор: А. Дічайд, Ю. Томпкін, Е. Дєнєжна


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