Екс-король Бельгії здав ДНК-тест на батьківство

Суд у Бельгії вирішив, що Альберт ІІ мусить платити п'ять тисяч євро на день, якщо відмовиться здавати тест. Результати допоможуть з'ясувати, чи має екс-монарх позашлюбну дочку.
Екс-король Бельгії Альберт ІІ і Дельфіна Боель
Колишній король Бельгії Альберт ІІ здав ДНК-тест на батьківство. Екс-монарху довелося зробити це після того, як суд у Бельгії зобов'язав його сплачувати по п'ять тисяч євро на день у разі відмови проходити тест. Про це повідомив адвокат Альберта ІІ в вівторок, 28 травня.
Результат тесту має допомогти з'ясувати, чи є 84-річний Альберт ІІ батьком 51-річної мисткині Дельфіни Боель. Жінка вже понад 10 років намагається довести в суді, що вона нібито є позашлюбною дочкою екс-короля Бельгії.
Результати тесту на батьківство залишатимуться таємницею, поки суд не ухвалить остаточне рішення, передає інформагенція Reuters із посиланням на адвоката Альберта ІІ. Рішення суду очікується не раніше кінця року.
Історія Дельфіни Боель стала відомою після публікації в 1999-му році біографії королеви Паоли - дружини Альберта ІІ. У книзі стверджується, що монарх довгий час мав позашлюбний роман, від якого в 1960-х роках і народилася Дельфіна Боель.
Альберт ІІ не коментує чутки про своє позашлюбне батьківство. Свого часу він визнав, що вони з Паолою переживали труднощі у шлюбі. Подружжя має трьох дітей.
Дельфіна Боель стверджує, що не вимагає від екс-короля грошей, а тільки визнання, що він є її батьком.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Швеція - принц Ніколас
Наймолодшого паростка шведської королівської родини - принца Ніколаса - похрестили 11 жовтня. Принц, який отримав титул герцога Онгерманландського і став шостим претендентом на шведський трон, з'явився на світ у червні і є другою дитиною в родині принцеси Мадлен та її чоловіка Крістофера О'Ніла. Півторарічній принцесі Леонор було дуже важко встояти на місці під час церемонії.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Великобританія - принцеса Шарлотта
Упродовж 60 років країною править королева Єлизавета II. У черзі на престол чекають чоловіки: син Чарльз, онук Вільям та правнук Джордж. Сестрі останнього Шарлотті - доньці Вільяма та Кейт, навряд чи пощастить вдягнути корону. Вірогідно, на неї чекає доля, як у дядька Гаррі, життєрадісного брата Вільяма - лише з меншою кількістю скандалів довкола.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Нідерланди - принцеса Алексія
Принцеса Алексія (п) - друга у черзі на престол після своєї старшої сестри Катаріни-Амалії (ц). А після Алексії на трон претендує молодша сестра Аріана (л). Той факт, що принцеса - "номер два", не заважає їй мати дуже напружений графік: вона займається кінним спортом, балетом та грає у хокей на льоду. А ще - говорить голландською, англійською та іспанською: її мама - родом з Буенос-Айреса.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Норвегія - принц Сверре Магнус
До зміни правил наслідування престолу у 1990 році у принца Сверре Магнуса були усі шанси стати монархом. Нині ж його старша сестра стоїть попереду нього. Діти кронпринца Хокона та кронпринцеси Метте-Маріт відвідували звичайний дитячий садочок, а тепер ходять до звичайної школи. Життя майже таке, як у пересічних громадян. Так само, як і старший син Метте-Меріт від першого шлюбу - Маріус.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Монако - принц Жак
Княжий дім Монако вже кілька років перебуває у центрі або скандалів, або трагедій. Офіційно на чолі країни стоїть князь Альбер ІІ, який має двох позашлюбних дітей. У 2014 у нього та дружини княгині Шарлен з’явилася двійня: принцеса Габріелла хоч і народилася на дві хвилини раніше за свого брата Жака, але за правилами престолонаслідування перевага надається нащадкам чоловічого роду.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Данія - принцеса Ізабелла
Історія кронпринца Фредеріка та звичайної дівчини Мері Дональдсон полонила серця мільйонів: коли пара познайомилася, Мері й гадки не мала, що її майбутній чоловік - принц. Нині подружжя має чотирьох дітей: принца Крістіана, принцесу Ізабеллу та близнюків принца Вінсента та принцесу Йозефіну. Крістіан - другий у черзі на престол після свого батька.
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Бельгія - принц Габріель
У цій королівській сім'ї полюбляють імена, схожі на скоромовки: його високість Бельгії 2003-го року народження - другу дитину короля Філіппа та королеви Матільди - назвали Габріелем Бодуеном Карлом Марією. Загалом у подружжя четверо дітей: Єлизавета Тереза Марія Єлена (2001), Емануель Леопольд Гійом Франсуа Марія (2005) та Елеонора Фабіола Вікторія Анна Марія (2008).
Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Іспанія - принцеса Софія
Її повне ім’я - Софія де Тодос лос Сантос де Бурбон Ортіс Іспанська. Вона - друга дитина короля Феліпe VI та королеви Іспанії Летіції. Софію назвали на честь її бабусі Софії, принцеси Іспанської і Датської. Після своєї старшої сестри інфанти Леонор Софія посідає друге місце у черзі на іспанський престол.