Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухилянні від податків

Японська прокуратура офіційно висунула обвинувачення колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону, поінформувала у понеділок, 10 грудня, агенція AFP із посиланням на японські ЗМІ. Карлоса Гона звинувачують у фінансових махінаціях та поданні неправдивої інформації щодо власних доходів задля уникнення оподаткування.

Як повідомлялося, 64-річного Карлоса Гона, котрий багато років поспіль був головою правління японського автоконцерну, заарештували в Токіо 19 листопада за підозрою в причетності до фінансових зловживань. Відтоді до обвинувачень додалося ще і ухиляння від сплати податків. Екс-голова Nissan Карлос Гон заперечував висунені проти нього звинувачення.

Разом з Гоном у листопаді слідчі затримали й директора Nissan Грега Келлі. Обох звинувачують у заниженні обсягів прибутків Гона на суму близько 44 мільйонів доларів у перерахунку. Згодом їх обох звільнили з посад.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримав у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолював альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.