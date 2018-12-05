 Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухилянні від податків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Екс-голові Nissan висунули звинувачення в ухилянні від податків

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухилянні від податків та фінансових зловживаннях.

Карлос Гон (фото з архіву)

Карлос Гон (фото з архіву)

Японська прокуратура офіційно висунула обвинувачення колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону, поінформувала у понеділок, 10 грудня, агенція AFP із посиланням на японські ЗМІ. Карлоса Гона звинувачують у фінансових махінаціях та поданні неправдивої інформації щодо власних доходів задля уникнення оподаткування.

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Як повідомлялося, 64-річного Карлоса Гона, котрий багато років поспіль був головою правління японського автоконцерну, заарештували в Токіо 19 листопада за підозрою в причетності до фінансових зловживань. Відтоді до обвинувачень додалося ще і  ухиляння від сплати податків. Екс-голова Nissan Карлос Гон заперечував висунені проти нього звинувачення.

Разом з Гоном у листопаді слідчі затримали й директора Nissan Грега Келлі. Обох звинувачують у заниженні обсягів прибутків Гона на суму близько 44 мільйонів доларів у перерахунку. Згодом їх обох звільнили з посад.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту отримав у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолював альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. 

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