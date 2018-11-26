Екс-главу ДФС Продана відпустили на поруки народних депутатів

Солом'янський районний суд Києва у ніч на вівторок, 4 грудня, обрав колишньому виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. Про це агентству "Українські новини" повідомили в суді. Підозрюваного зобов'язали носити електронний браслет та заборонили змінювати місце проживання. У Спеціалізованій антикорупціній прокуратурі (САП) заявили, що оскаржать це рішення. Прокуратура просила арешт з можливістю застави у 89 мільйонів гривень.

За інформацією "Радіо Свобода", поручителями виступили дев'ятеро народних депутатів.

Колишній в.о. глави ДФС підозрюється в тому, що за час роботи на посаді з липня 2016 року до червня 2018 року отримав понад 89 мільйонів гривень, за які для його особистого користування купили нерухомість та автомобілі. Їх зареєстрували на близьку людину, аби приховати дійсного власника, вважає держобвинувачення.

За інформацією САП, серед придбань Продана - дві квартири в новобудові в Києві вартістю 6,7 мільйона гривень, два будинки в Туреччині, три автомобілі сукупною вартістю 3,4 мільйона гривень. Крім того, на думку прокурорів, Продан навмисно ліг на обстеження в німецькій клініці, щоб уникнути викликів на допити. Адвокати ж екс-чиновника звинуватили прокуратуру у незаконному збиранні доказів та порушеннях під час виклику Продана на допити.

Після поверненя з-за кордону Продан з'явився на допит у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), однак відмовився давати свідчення.