 Екс-главу ДФС Продана відпустили на поруки народних депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

Екс-главу ДФС Продана відпустили на поруки народних депутатів

Прокуратурі не вдалося домогтися арешту Продана. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Прокуратура підозрює, що Продан отримав чималі кошти незаконним шляхом

Прокуратура підозрює, що Продан отримав чималі кошти незаконним шляхом

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Екс-керівник ДФС Роман Насіров до 11 жовтня змушений буде носити електронний браслет та не матиме права залишати територію України, постановив суд. (13.08.2018)

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Сам колишній в.о. голови Державної фіскальної служби не з'являється на допити і заявляє, що лікується в Німеччині. (16.11.2018)

Солом'янський районний суд Києва у ніч на вівторок, 4 грудня, обрав колишньому виконуючому обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирославу Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. Про це агентству "Українські новини" повідомили в суді. Підозрюваного зобов'язали носити електронний браслет та заборонили змінювати місце проживання. У Спеціалізованій антикорупціній прокуратурі (САП) заявили, що оскаржать це рішення. Прокуратура просила арешт з можливістю застави у 89 мільйонів гривень.

За інформацією "Радіо Свобода", поручителями виступили дев'ятеро народних депутатів.

Колишній в.о. глави ДФС підозрюється в тому, що за час роботи на посаді з липня 2016 року до червня 2018 року отримав понад 89 мільйонів гривень, за які для його особистого користування купили нерухомість та автомобілі. Їх зареєстрували на близьку людину, аби приховати дійсного власника, вважає держобвинувачення.

За інформацією САП, серед придбань Продана - дві квартири в новобудові в Києві вартістю 6,7 мільйона гривень, два будинки в Туреччині, три автомобілі сукупною вартістю 3,4 мільйона гривень. Крім того, на думку прокурорів, Продан навмисно ліг на обстеження в німецькій клініці, щоб уникнути викликів на допити. Адвокати ж екс-чиновника звинуватили прокуратуру у незаконному збиранні доказів та порушеннях під час виклику Продана на допити.

Після поверненя з-за кордону Продан з'явився на допит у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), однак відмовився давати свідчення. 

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