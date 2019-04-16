Екс-архітекторка Кельнського собору: Від пожежі, як у Нотр-Дамі, не застрахуєшся

Deutsche Welle: Що ви відчували, коли бачили кадри з Парижа?

Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner): Цілковитий жах. Я подумала, що це не може бути правдою: так швидко, у таких великих масштабах собор горіти не може! Що мене все ще досі вражає - з якою швидкістю поширилася пожежа і як швидко вона знищила весь дах.

Наскільки великими є втрати світової культурної спадщини?

Це необхідно ще оцінити. Повністю втрачені дахова конструкція та цей шпиль, який зведено у 1844 році та який точно можна відтворити, оскільки наявні ще оригінальні креслення. Половина дахової конструкції й справді була середньовічна, інша - з 19-го століття. Однак що відбулося всередині, яка частина контрфорсу через перегрівання стала м'якою, чи вигоріло каміння - цього ми ще не знаємо.

Наступного ранку після пожежі: пожежники біля будівельних конструкцій

Свого часу ви були відповідальною за подібну споруду. Чи можна взагалі застрахувати кафедральні собори, такі як Кельнський чи Нотр-Дам де Парі?

Ні, ніхто не зміг би сплатити в такому разі страхову премію.

Скільки вона могла б становити?

Уявлення не маю, але жодна страхова компанія не піде на це. У Кельні ми навіть не страхували скриню трьох царів (виготовлений із золота релікварій, датований кінцем 12-го століття. - Ред.). Звісно, у нас було страхування відповідальності перед третіми особами, однак сама будівля не була застрахована.

Скриня трьох царів у Кельнському соборі

Однак ми повинні, і ми це зробили, докладати усіх зусиль, аби запобігти таким катастрофам. Концепція пожежної безпеки в Кельнському соборі є детально проробленою та постійно вдосконалюється у співпраці з пожежною охороною. У Парижі ми могли бачити, що пожежники приборкували вогонь знизу, з рівня вулиці. У Кельні ми проклали навколо собору достатньо металорукавів, і, таким чином, пожежники можуть під'єднати свої пожежні рукави на висоті 50 метрів, тобто ближче до осередку пожежі. Я знаю від усіх своїх колег, що пожежна безпека відіграє у Кельні велику роль.

Чи наявні загрози виникнення схожих пожеж в інших місцях?

Пожежі трапляються, як не дивно, украй рідко. Це перша велика пожежа, відколи я у цій професії, а це вже кілька десятиліть. Виникають невеликі пожежі, але я знаю від колег, що вони активно опікуються цією проблемою. Чому у Парижі так сталося - це питання цікавитиме всіх і ми всі з нетерпінням чекаємо (на результати розслідування. - Ред.)

У Парижі вже пожертвували сотні мільйонів євро на відбудову собору. Чи можна взагалі відбудувати зруйноване?

Звісно. Я припускаю, що частина склепіння обвалилася. Іншу частину, де температура була дуже високою, необхідно буде замінити з міркувань безпеки. Однак як реконструкцію склепіння, так і відбудову дахової конструкції зі шпилем можна, хоча це буде й непросто, здійснити без особливих проблем. Інакше виглядає ситуація з творами мистецтва. Але саму будівлю, звісно, за умови залучення необхідної кількості людей та грошових коштів можна відновити.

Руйнування всередині собору Паризької Богоматері

Чи готові ви, пані Шок-Вернер, допомогти тут вашими експертними знаннями?

Якщо нас попросять, то з радістю. Існує європейське об'єднання архітекторів соборів, де представлені 14 країн. Однак французи мають свою власну систему. І я не думаю, що вони проситимуть про міжнародну допомогу. За винятком хіба що свинцевого даху. Тут їм знову буде потрібна допомога англійців, оскільки у Франції обробка свинцю з міркувань охорони здоров'я заборонена. Звісно, ми підтримуємо одне одного, коли можемо, така собі братерська допомога.

Архітекторка, історик мистецтва, спеціалістка із догляду за пам'ятниками та викладачка Барбара Шок-Вернер була з 1999 по 2012 рік архітекторкою Кельнського собору. Інтерв'ю провів Штафан Деґе.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков

