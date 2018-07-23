Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що той знав про зустріч представників свого передвиборчого штабу та представників РФ у червні 2016 року. Про це повідомляють американські ЗМІ в п'ятницю, 27 липня. Зять Трампа Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший та керівник кампанії Пол Манафорт зустрічались із адвокатною Наталією Весельницькою, яка начебто пропонувала інформацію від уряду РФ для допомоги Трампу на виборах, пише AFP.

Сам Трамп, його адвокати та представники адміністрації неодноразово спростовували, що республіканець знав про зустріч, про яку ЗМІ дізналися рік тому. За даними CNN та NBC, Коен, який зараз фігурує у розслідуванні, каже, що він був присутній, коли син Трампа розповідав батькові про пропозицію росіян щодо зустрічі, і що Трамп її схвалив.

Свідчення Коена можуть стати важливою ланкою в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо імовірної змови Трампа з росіянами під час виборів президента США. Повідомляється, що синові Трампа пропонували "документи та інформацію, які допоможуть дискредитувати Гілларі Клінтон та її домовленості з Росією". Той начебто спершу сказав "Чудово, мені подобається" щодо політичного "бруду" на опонентку республіканця. Але потім у пропозиції не виявилося "суттєвої інформації", повідомляють ЗМІ. CNN з посиланням на свої джерела зазначає, що Коену бракує підтвердження своїх свідчень, як-от аудіозапису.

У травні цього року команда спецпрокурора Мюллера надіслала Трампу список запитань у розслідуванні щодо можливої змови передвиборчого штабу Трампа з росіянами. При цьому слідчі пояснили адвокатам, що хоча Трамп особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть бути перешкоджанням правосуддю. Якщо свідчення підтвердяться, це може змінити перебіг справи.