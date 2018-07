Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy

Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен записав розмову зі своїм клієнтом, у якій тодішній кандидат у президенти США обговорював можливості сплати грошей

. МакДугал стверджувала, що мала роман з Трампом у 2006 році, і Трамп волів, щоб вона про нього не згадувала. Дані про аудіозапис першим опублікувало американське видання The New York Times у п'ятницю, 20 липня. Сам запис було зроблено у 2016 році за два місяці до дня виборів президента США.

Запис було вилучено Федеральним бюро розслідувань у квітні під час обшуків у офісі Коена.

Нинішній адвокат Трампа Руді Джуліані підтвердив, що така розмова була, проте жодні кошти МакДугал не були сплачені. За словами Джуліані, на записах Трамп каже Коену, що якщо виплати моделі і будуть здійснюватись, то це має бути зроблено чеком, щоб належним чином задокументувати.

За кілька днів до дня голосування у 2016 році видання The Wall Street Journal повідомило, що МакДугал отримала 150 тисяч доларів від таблоіда National Enquirer, очолюваного прихильником Трампа Девідом Пекером. Нині The Washington Post повідомляє, що у записі Коена адвокат і Трамп говорять саме про суму у 150 тисяч доларів, за які вони мали б купити історію МакДугал у компанії American Media Inc, якій належить таблоїд National Enquirer.

Сам Коен нині перебуває під федеральним слідством щодо імовірного порушення законодавства щодо використання грошей передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, раніше Джуліані підтвердив, що Трамп відшкодував своєму адвокату Майклові Коену понад 130 тисяч доларів, суму, яка пішла на оплату мовчання про інший роман - із порнозіркою Стормі Деніелс.