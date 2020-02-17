Екстремальна велодоріжка в Баварії (фото)

Якби зараз лежав сніг, цей ландшафт цілком можна було б сприйняти за трасу для катання на лижах чи якихось інших екстремальних розвал. Але призначена доріжка для цілком середньостатистичних велосипедистів.

Місцева влада запевняє, що так воно задумано і було, тобто планувальники не помилилися, хоча автомобільна дорога поруч виглядає цілком нормально.

Протяжність "екстремальної" велодоріжки - лише 500 метрів

Баварський "Буковель"

Як повідомляє агентство dpa, на проєктування і будівництво нової двокілометрової велодоріжки в баварській громаді Кірхдорф-ан-дер-Ампер пішло близько п'яти років та було витрачено 3,3 мільйона євро. На одній з ділянок протяжністю пів кілометра вона нагадує величезну пральну дошку - по одному горбу що сто метрів. Вийшов такий собі баварський "Буковель", який може претендувати на статус нової баварської пам'ятки.

Велодоріжка простягається вздовж рівної автодороги

Фермер, паводки, косарки

Тож у чому справа? Як пояснили представники комунальної влади, по-перше, якби велодоріжка проходила на одному рівні з автомобільною, тутешньому фермеру було б незручно з'їжджати до свого поля, розташованого неподалік.

По-друге, прокладання рівної доріжки в цьому місці коштувало б набагато більше, адже вона розташована в зоні розливу місцевої річки Ампер, тобто засипані ділянки довелося б десь поблизу компенсувати - створювати новий простір для паводків.

По-третє, звісно, можна було б сумістити обидві дороги, але тут перевозять косарки, їздять на тракторах та іншій сільськогосподарській техніці. Такого сусідства просто хотіли уникнути.

P. S.

Наприкінці своїх коментарів агентству dpa в баварському Кірхдорфі зазначили: мовляв, далі все одно починається тривалий підйом - той, хто не впорається з цими п'ятьма горбиками, гору все одно не здолає.