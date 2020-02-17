Екстремальна велодоріжка в Баварії (фото)

Якби зараз лежав сніг, цей ландшафт цілком можна було б сприйняти за трасу для катання на лижах чи якихось інших екстремальних розвал. Але призначена доріжка для цілком середньостатистичних велосипедистів.
Місцева влада запевняє, що так воно задумано і було, тобто планувальники не помилилися, хоча автомобільна дорога поруч виглядає цілком нормально.
Протяжність "екстремальної" велодоріжки - лише 500 метрів
Баварський "Буковель"
Як повідомляє агентство dpa, на проєктування і будівництво нової двокілометрової велодоріжки в баварській громаді Кірхдорф-ан-дер-Ампер пішло близько п'яти років та було витрачено 3,3 мільйона євро. На одній з ділянок протяжністю пів кілометра вона нагадує величезну пральну дошку - по одному горбу що сто метрів. Вийшов такий собі баварський "Буковель", який може претендувати на статус нової баварської пам'ятки.
Велодоріжка простягається вздовж рівної автодороги
Фермер, паводки, косарки
Тож у чому справа? Як пояснили представники комунальної влади, по-перше, якби велодоріжка проходила на одному рівні з автомобільною, тутешньому фермеру було б незручно з'їжджати до свого поля, розташованого неподалік.
По-друге, прокладання рівної доріжки в цьому місці коштувало б набагато більше, адже вона розташована в зоні розливу місцевої річки Ампер, тобто засипані ділянки довелося б десь поблизу компенсувати - створювати новий простір для паводків.
По-третє, звісно, можна було б сумістити обидві дороги, але тут перевозять косарки, їздять на тракторах та іншій сільськогосподарській техніці. Такого сусідства просто хотіли уникнути.
P. S.
Наприкінці своїх коментарів агентству dpa в баварському Кірхдорфі зазначили: мовляв, далі все одно починається тривалий підйом - той, хто не впорається з цими п'ятьма горбиками, гору все одно не здолає.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Кіркенес, Норвегія
Велосипедний маршрут Iron Curtain Trail бере свій початок на крайній півночі Європи - поблизу норвезького містечка Кіркенес, звідти спочатку проходить уздовж норвезько-російського кордону, далі вздовж кордону між Фінляндією та Росією, балтійського узбережжя, потім через тепер уже об'єднану Німеччину, далі на південь аж до Чорного моря. Веломаршрут розроблено за кошти ЄС.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Санкт-Петербург, Росія
Першим великим містом на велосипедному маршруті є російський Санкт-Петербург, який з 1924 до 1991 року носив назву Ленінград. Ермітаж (на фото), який стоїть на березі річки Нева, є одним з найвідоміших художніх і культурно-історичних музеїв у світі та разом з історичним центром Санкт-Петербурга належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Таллінн, Естонія
Далі Iron Curtain Trail пролягає вздовж узбережжя Балтійського моря до Таллінна, столиці Естонії. Старий центр цього міста з його ратушею (на фото) також належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Будівля ратуші була побудована на початку 15-го століття та є єдиною ратушею у готичному стилі, що збереглася на півночі Європи.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Рига, Латвія
Столиця Латвії Рига є найбільшим містом у балтійських країнах. Як і Естонія з Литвою, Латвія здобула свою незалежність з розпадом Радянського Союзу у 1991 році. Центр Риги належить до Світової спадщини ЮНЕСКО та знаменитий своїми будівлями, побудованими у стилі модерн. Пам'ятник Свободи (на фото) був зведений на початку 1930-х років на честь першої незалежності Латвії.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Гданськ, Польща
Оскільки велосипедний тур тягнеться вздовж Балтійського моря, на його шляху можна часто зануритися у прохолодну воду. Ключовим пунктом на відрізку шляху у Польщі є старе ганзейське місто Гданськ. Корабельні цього портового міста вважаються місцем народження руху незалежних профспілок "Солідарність" на початку 1980-х років. Цей рух зрештою став великим кроком на шляху до падіння "залізної завіси".
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Любек, Німеччина
Iron Curtain Trail проходить також через ганзейське місто Любек, у якому свого часу проходив кордон між Західною та Східною Німеччиною. Гольстинські ворота (на фото) є частиною міських укріплень, вони побудовані у пізньоготичному стилі та вважаються візитівкою Любека. З 1950 року у цій будівлі розташований музей історії міста.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Меморіал "Точка Альфа", Німеччина
На багатьох відрізках велосипедного маршруту вздовж колишнього кордону між двома таборами домінує природа. Але у меморіалі "Точка Альфа" на кордоні між німецькими федеральними землями Гессен та Тюрингія можна на власні очі пересвідчитися, що тут протистояли один одному два вороже налаштованих табори - країни Варшавського договору, з одного боку, та НАТО, з іншого.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Хеб, Чехія
Місто Хеб у Чехії з 30 тисячами мешканців, що неподалік від німецьких земель Баварія і Саксонія, є справжньою середньовічною перлиною. Перша згадка про це місто в історичних архівах зустрічається у 1061 році, тоді воно називалося Егер. Під час Тридцятирічної війни у 1634 році тут загинув видатний полководець Священної римської імперії Альбрехт фон Валленштейн.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Братислава, Словаччина
Наступною європейською столицею на шляху велосипедного маршруту є Братислава у Словаччині, що розташована неподалік від кордону з Австрією та Угорщиною. Найвизначнішою пам'яткою у цьому місті на Дунаї є Братиславський Град, у якому в 1992 році було підписано нинішню конституції Словаччини. Нині будівля слугує музеєм та державною резиденцією.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Шопрон, Угорщина
Угорське місто Шопрон, яке практично з усіх боків оточене територією Австрії, вважається одним з найстаріших в Угорщині. До пам'яток цього міста належать будівля ратуші (у центрі фото) та пожежна вежа (ліворуч на фото). 19 серпня 1989 року неподалік від цього міста відбувся "Пан'європейський пікнік", під час якого 661 громадянин НДР перетнув кордон з Австрією, вирвавшись на свободу.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Беласиця, Греція
Для колишнього депутата Європарламенту Міхаеля Крамера (Michael Cramer), який ініціював створення велосипедного маршруту вздовж кордону "залізної засіви", відрізок шляху через гору Беласиця у прикордонному регіоні між Болгарією та Грецією є одним з найбільш захоплюючих. Але, з іншого боку, тут доведеться долати важкі ділянки неасфальтованого шляху з крутими підйомами та спусками.
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Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії
Едірне, Туреччина
Останньою історичною зупинкою на Iron Curtain Trail є місто Едірне у Туреччині, що біля кордону з Болгарією. Це місто, засноване ще римлянами, впродовж століть свого існування перебувало під владою різних держав. Звідси - лише кілька кілометрів до села Резово в Болгарії, де після довгого шляху можна нарешті скупатися в Чорному морі та відпочити.
Автор: Андреас Кірхгофф