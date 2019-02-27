 Екстрадиція Крючкова з Німеччини: делікатні свідчення в Україні? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.04.2019

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Україна

Екстрадиція Крючкова з Німеччини: делікатні свідчення в Україні?

Дмитро Крючков обіцяє свідчити проти оточення президента Порошенка. НАБУ підозрює українського екс-депутата, який чекає на екстрадицію у в'язниці Мюнхена, в мільярдних аферах за участі держпідприємств.

Підозрюваний у масштабній корупції Дмитро Крючков з 27 лютого очікує на екстрадицію у в'язниці Мюнхена

Підозрюваний у масштабній корупції Дмитро Крючков з 27 лютого очікує на екстрадицію у в'язниці Мюнхена

Екс-депутат Верховної Ради Дмитро Крючков у Німеччині вже щонайменше рік. Його затримали у Баварії 18 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордеру на арешт. Національне антикорупційне бюро оголосило Крючкова у розшук, підозрюючи в організації масштабних злочинних схем розкрадання державних підприємств, зокрема "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго". Як повідомили DW у прес-службі НАБУ, підозрюваний з січня 2015 року по лютий 2016 року, будучи головою правління холдингової компанії "Енергомережа", незаконно заволодів коштами на суму близько 439 мільйонів гривень. Державні обленерго переуступали компанії Крючкова право вимоги коштів за спожиту електроенергію. Крючков отримував гроші, а обленерго залишалися ні з чим. Масштаби зловживань в подальшому перебігу розслідування можуть виявитися значно вищими. НАБУ досліджує обставини розрахунків за електроенергію за участю державних обленерго і низки промислових підприємств, що "супроводжувалося здійсненням зарахувань зустрічних однорідних вимог на загальну суму 756 мільйонів гривень".

Вибухонебезпечні записи

Яким чином Крючков опинився торік у Німеччині, невідомо. Затримали його випадково. Поліція зупинила його автомобіль для перевірки документів на кордоні з Австрією. Розшукуваний, за даними джерел DW, прямував до Зальцбурга. Невдовзі після затримання Дмитра Крючкова у Баварії мюнхенський суд випустив його під заставу у сто тисяч євро, забравши закордонний паспорт.

Відтоді навколо цієї справи було тихо. Аж поки наприкінці березня цього року, напередодні першого туру президентських виборів в Україні, журналісти програми "Схеми" не оприлюднили записи телефонних розмов Дмитра Крючкова. Журналісти заявляють, що автентичність записів підтвердила незалежна експертиза у США. Як повідомили DW у НАБУ, одержані від Київського бюро "Радіо Свобода" матеріали журналістського розслідування долучено до кримінального провадження, вони є об’єктом експертного дослідження.

Дмитро Крючков називає співучасником злочинних схем соратника президента Ігоря Кононенка. Депутат не коментує звинувачення, але погрожує подати в суд на журналістів Схем

Дмитро Крючков називає співучасником злочинних схем соратника президента Ігоря Кононенка. Депутат не коментує звинувачення, але погрожує подати в суд на журналістів "Схем"

Серед співрозмовників Крючкова на записах люди, чиї голоси ідентифіковано як голоси бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів, а також депутата від президентської фракції у Верховній Раді Ігоря Кононенка - близького соратника і бізнес-партнера президента Петра Порошенка. З розмов випливає, що розкрадання коштів обленерго, контрольний пакет акцій яких належить державі, відбувався, імовірно, з відома Порошенка, а заробляли на ньому саме Суркіси і Кононенко. Досі фігуранти розслідування публічно не коментували журналістське розслідування. Президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським ЗМІ днями сказав, що нічого про це не знав.

Коли ж буде виданий Крючков і даватиме свідчення?

Як повідомив у листі журналістам "Схем" з німецької в'язниці Дмитро Крючков, Ігор Кононенко і його спільники у владі отримували від 50 до 75 відсотків прибутків від "схем" в енергетиці. Адвокат Дмитра Крючкова Ульріх Ціґерт (Ulrich Ziegert) на запит DW не підтвердив, але і не спростував автентичність листа свого підзахисного українським журналістам. За словами адвоката, Крючков розповість все, коли прибуде до України. Як повідомили DW у НАБУ, Ігоря Кононенка і братів Суркісів вже викликано на допит у "справі Крючкова". Тим часом головна інтрига - коли ж буде виданий Україні і даватиме свідчення сам Дмитро Крючков?

Як повідомили DW у Генеральній прокуратурі Мюнхена, це може статися будь-якої миті, адже федеральний уряд дав згоду на екстрадицію українця ще 19 березня і відтоді жодних перешкод передачі Крючкова Україні немає, потрібно лише узгодити з українською стороною дату. Причому з точки зору німецької сторони екстрадиція має відбутися якомога швидше, адже підозрюваний перебуває під екстрадиційним арештом вже півтора місяці - з 27 лютого, коли Вищий земельний суд Мюнхена відхилив його скаргу про неприпустимість екстрадиції і постановив взяти його під варту для здійснення екстрадиції.

Дотягнули до виборів 

Адвокат Ульріх Ціґерт не приховує здивування. "Органи правосуддя швидко виконали всі необхідні кроки, згода на екстрадицію вже тривалий час є в розпорядженні Генеральної прокуратури України", - констатував адвокат, зазначивши, що не розуміє, чого саме чекає українська сторона. 

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DW.COM

Журналісти програми "Схеми" передали НАБУ записи, на яких ґрунтувалося їхнє розслідування масштабної афери в енергетиці, до якої причетний народний депутат від БПП Ігор Кононенко. (29.03.2019)

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Радіо Свобода" повідомило з посиланням на власні джерела, що екстрадиція відбудеться 15 квітня. Утім, Заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив Deutsche Welle, що екстрадиція Дмитра Крючкова очікується у третій декаді квітня. "Наразі дата доузгоджується але серед варіантів звучала і 15.04", - повідомив Єнін. Таким чином, ключовий свідок масштабних корупційних схем, співучасниками яких, можливо, були і люди з найближчого оточення Петра  Порошенка, імовірно, прибуде в Україну у розпал президентських перегонів. Або ж одразу після них, якщо погодження дати знову затягнеться.

"Російський слід" у справі Крючкова?

Свідчення Дмитра Крючкова можуть бути делікатними, утім, не лише з точки зору можливої участі оточення президента у розкраданні коштів держпідприємств. Виникають також запитання і про зв'язки Крючкова і його імовірних спільників з Росією. Адвокат Ульріх Ціґерт стверджував торік, що за кримінальним переслідуванням його підзахисного стоїть політика. "Діяльність обвинуваченого суперечила бажанню влади відрізати окуповані території на сході України від постачань електроенергії", - заявляв адвокат у розмові з DW. З повідомлень у ЗМІ відомо, що компанія Крючкова "Енергомережа" намагалася організувати поставки електроенергії з Росії і в листопаді 2014 року отримала дозвіл на імпорт.  Видання "Наші гроші", посилаючись на результати власного розслідування, стверджувало, що куплена у Росії компанією Крючкова електроенергія призначалася споживачам окупованої частини Донецької і Луганської областей. До речі, після втечі з України, коли НАБУ оголосило Дмитра Крючкова у розшук, він отримав політичний притулок саме у Росії, повідомив DW його адвокат.


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Підозрюваний у масштабній корупції Дмитро Крючков з 27 лютого очікує на екстрадицію у в'язниці Мюнхена

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