Ексрадник Трампа Джон Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон згоден дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент президенту країни Дональду Трампу. Він готовий це зробити, якщо отримає відповідну повістку, йдеться у заяві Болтона, оприлюдненій в понеділок, 6 січня.

"Ґрунтуючись на ретельному розгляді та вивченні, ... я дійшов висновку, що якщо Сенат направить мені повістку, я готовий дати свідчення", - йдеться у заяві ексрадника американського президента, яку цитує AFP.

Демократи вважають, що колишній радник Трампа може дати прямі свідчення, що доводять зловживання владою та перешкоджання розслідуванню з боку американського президента. Болтон - один із чотирьох представників адміністрації Трампа, від яких демократи хочуть отримати свідчення на суді, який очікується цього місяця.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.

Болтон пропрацював радником Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 до вересня 2019 року. Він вважається "яструбом" в тому, що стосується зовнішньої політики. Зокрема, ексрадник Трампа відомий вкрай жорстким підходом до вирішення іранської і північнокорейської проблем.