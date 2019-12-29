 Ексрадник Трампа Джон Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

Ексрадник Трампа Джон Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент

Колишній радник американського президента Джон Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент Дональду Трампу, якщо отримає відповідну повістку.

Джон Болтон

Джон Болтон висловив готовність свідчити у справі про імпічмент Трампу

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон згоден дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент президенту країни Дональду Трампу. Він готовий це зробити, якщо отримає відповідну повістку, йдеться у заяві Болтона, оприлюдненій в понеділок, 6 січня.

"Ґрунтуючись на ретельному розгляді та вивченні, ... я дійшов висновку, що якщо Сенат направить мені повістку, я готовий дати свідчення", - йдеться у заяві ексрадника американського президента, яку цитує AFP.

Демократи вважають, що колишній радник Трампа може дати прямі свідчення, що доводять зловживання владою та перешкоджання розслідуванню з боку американського президента. Болтон - один із чотирьох представників адміністрації Трампа, від яких демократи хочуть отримати свідчення на суді, який очікується цього місяця.

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Ексвіцепрезидент США вважає, що Дональд Трамп прагне відвернути від себе увагу і перемикнути її на інших. Джо Байден заявив, що відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент. (29.12.2019)

Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає". (19.12.2019)

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.

Болтон пропрацював радником Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 до вересня 2019 року. Він вважається "яструбом" в тому, що стосується зовнішньої політики. Зокрема, ексрадник Трампа відомий вкрай жорстким підходом до вирішення іранської і північнокорейської проблем.

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