 Ексрадника Трампа Стівена Беннона затримали за підозрою в шахрайстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Ексрадника Трампа Стівена Беннона затримали за підозрою в шахрайстві

Слідчі обвинувачують Стівена Беннона та ще трьох осіб у тому, що вони незаконно скористалися грошима, отриманими під час кампанії зі збору коштів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

Стівен Беннон

Стівена Беннона (архівне фото) обвинувачують у шахрайському привласненні зібраних пожертвувань

Колишнього радника президента США Дональда Трампа - Стівена Беннона - затримали в Нью-Йорку в четвер, 20 серпня, за обвинуваченням у шахрайстві. Слідчі Нью-Йорка звинувачують Беннона і ще трьох осіб у тому, що вони незаконно використовували гроші, отримані в результаті проведення в режимі онлайн акції зі збору коштів для спорудження муру на кордоні з Мексикою, передає інформагенція dpa. Кампанія під назвою "Ми будуємо стіну" отримала більше 25 мільйонів доларів від "сотень тисяч" людей.

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Беннон запевняв, що гроші підуть саме на будівництво стіни на мексиканському кордоні, однак замість цього підозрюваний використовував "сотні тисяч доларів" на "особисті витрати", заявили в прокуратурі Нью-Йорка, цитує інформагенція AFP.

Як повідомляє новинний канал CNN, адвокат Беннона поки що не відреагував на звинувачення.

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Нагадаємо, Стівен Беннон - професійний військовий, інвестиційний банкір і медійник. Він відомий також своїми ультраправими поглядами. У 2012-2016 роках Беннон був виконавчим директором правопопулістського порталу Breitbart. Він також особисто писав тексти для цього сайту.

Під час передвиборної кампанії на президентських виборах 2016 року Беннон керував кампанією тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа. Після виборів і перемоги Трампа він став головним стратегом Білого дому та пропрацював на цій посаді до серпня 2017 року. Ще до звільнення Беннон висловлював сумнів у розмовах із журналістами щодо ефективності курсу Трампа, зокрема щодо Північної Кореї.

На початку 2018 року Трамп пригрозив судовим позовом проти Беннона. Підставою для таких дій з боку глави Білого дому проти колишнього соратника стала книжка журналіста Майкла Вулффа. У ній Беннон називає зустрічі членів родини Трампа - Трампа-молодшого та зятя американського президента Джареда Кушнера - з російською юристкою з метою отримати компромат на Гілларі Клінтон під час передвиборної кампанії 2016 року "зрадою" та "непатріотичним" вчинком.

Потім Беннон відмежувався від критики в бік членів родини Трампа, сказавши, що критичні зауваження стосувалися Пола Манафорта.

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