 Експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2020

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Експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з країни

Валерій Цепкало заявив, що його збираються арештувати та позбавити батьківських прав. Експретендент на посаду президента Білорусі виїхав з дітьми до Москви. Його дружина залишилася в Білорусі.

Валерій Цепкало

Валерій Цепкало (архівне фото)

Колишній претендент на президентський пост в Білорусі Валерій Цепкало виїхав з країни разом з дітьми і зараз перебуває у Москві. Про це він розповів виданню tut.by у п'ятницю, 24 липня. 

За словами Валерія Цепкала, він отримав інформацію, що його збираються арештувати. Він зазначив, що цю інформацію йому підтвердили в МВС та КДБ Білорусі. Водночас нібито був запущений процес щодо позбавлення подружжя батьківських прав. "До дітей в школу прийшли працівники прокуратури та почали у вчителів, завуча, директора школи вимагати, щоб вони підписували якісь папери щодо нашої дитини", - зазначив Цепкало.

Його дружина Вероніка Цепкало залишилася в країні. "Я в Білорусі, я зі своїми бойовими подругами, моїми соратницями Світланою (Тихановською - кандидаткою в президенти Білорусі. - Ред.) і Марією (Колесниковою - представницею штабу експретендента на посаду президента Віктора Бабарика. - Ред.)", - заявила вона.

Валерій Цепкало заявив, що планує дати серію пресконференцій в Україні, РФ, ЄС і США про передвиборчу ситуацію в Білорусі. "Я планую робити пресконференції в Москві, в Україні, в одній з європейських країн і в США. Якщо епідеміологічна ситуація не завадить, я проїду з низкою пресконференцій, розповім, що відбувається в Білорусі", - сказав він.

Він також зазначив, що може повернутися в Білорусь після президентських виборів. "Тут усе буде залежати від результату, але якщо в Білорусі буде жарко, я приїду раніше ніж 9 серпня (у цей день у країні мають відбутися президентські вибори. - Ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, що колишньому директору "Парку високих технологій" Валерію Цепкалу центрвиборчком Білорусі відмовив у реєстрації кандидатом у президенти. Це пояснили відсутністю 100 тисяч достовірних підписів за його висунення, а також невідповідністю декларації про доходи дружини Цепкала фактичним відомостям.

Раніше кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вивезла своїх дітей в одну з країн Євросоюзу. У середині червня, після того, як вона почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка, блогера Сергія Тихановського, зареєструватися кандидаткою у президенти Білорусі, на адресу її та її дітей надійшли погрози. Однак вона вирішила не знімати свою кандидатуру.

Кандидатами на виборах президента Білорусі офіційно зареєстровано п'ятеро осіб: чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, ексдепутатка Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв і глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

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