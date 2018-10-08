 Експрезидента Інтерполу засудили в Китаю до 13,5 років в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Експрезидента Інтерполу засудили в Китаю до 13,5 років в'язниці

Мена Хунвея обвинувачують у використанні свого становища та влади для отримання особистої вигоди. Він зник восени 2018 року - згодом з'ясувалося, що його затримали на батьківщині.

Колишнього президента Інтерполу засуджено до тривалого терміну ув'язнення

Колишнього президента Інтерполу засуджено до тривалого терміну ув'язнення

Суд у китайському місті Тяньцзинь у вівторок, 21 січня, засудив до 13,5 років ув'язнення обвинувачуваного в хабарництві колишнього президента Інтерполу Мена Хунвея. Також він має заплатити штраф розміром два мільйони юанів (близько 262 тисяч євро), повідомила агенція AFP.

Восени 2018 року дружина Мена Хунвея повідомила про його зникнення у французькі правоохоронні органи після того, як не могла упродовж кількох днів зв'язатися з ним. Згодом з'ясувалося, що наприкінці вересня він поїхав з Ліона, де розташована штаб-квартира Інтерполу, в Китай, де був затриманий та взятий "під нагляд".

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Китайське антикорупційне відомство повідомило, що Мен Хунвей має проблеми із законом. Дружина Мена закликала міжнародну спільноту втрутитися. (07.10.2018)

Йому закидають "використання свого становища та влади для отримання особистої вигоди", розтрату державних коштів для фінансування "екстравагантного стилю життя своєї родини", а також зневагу до принципів партії, повідомила дисциплінарна комісія китайської Компартії. Згодом після затримання Мен Хунвей написав заяву про відставку з посади президента Інтерполу.

У березні минулого року Мена Хунвея, який раніше займав посаду заступника міністра громадської безпеки Китаю, виключили з Комуністичної партії країни, справу передали від антикорупційного відомства у генпрокуратуру. В червні Мен визнав свою провину. Під час судового процесу він зізнався в отриманні хабарів на суму 2,1 мільйона доларів. Звинувачення стосувалися часу, коли Мен займав посади глави морської поліції та заступника міністра громадської безпеки.

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