 Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили ″національним героєм″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили "національним героєм"

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва проголосив колишнього главу держави Роберта Мугабе, який помер у віці 95 років, "національним героєм". В країні оголошено жалобу.

Роберт Мугабе (архівне фото)

Роберт Мугабе (архівне фото)

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва проголосив померлого колишнього главу держави Роберта Мугабе "національним героєм". Про це він заявив у п'ятницю, 6 вересня, у телезверненні до країни. "Померлий був іконою, його завжди пам'ятатимуть та шануватимуть за сміливу історичну програму земельної реформи, яку він здійснив", - сказав Мнангагва, цитує агенція новин AFP.

Президент Зімбабве повідомив, що до похорону Мугабе в країні триватиме національна жалоба. Він не уточнив, коли тіло Мугабе доставлять із Сінгапура, а також коли і де поховають колишнього президента. "Від імені нації та моєї родини я висловлюю сердечні співчуття родині Мугабе", - сказав Мнангагва.

Мугабе помер в ніч на 6 вересня в Сінгапурі, де він перебував у лікарні. Йому було 95 років. Його племінник повідомив, що колишній президент помер від старості в оточенні родини. "Він був живою легендою. Він вивів Зімбабве з колонізації до свободи", - сказав він.

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Роберт Мугабе був прем'єр-міністром Зімбабве з 1980 по 1987 рік, а з 1987 по 2017 рік президентом країни. Мугабе в часи його правління нерідко характеризували як диктатора та піддавали критиці за порушення прав людини, корупцію та провальну економічну політику.

Військові усунули Мугабе від влади у листопаді 2017 року і помістили під домашній арешт. Путч здійснили після того, як Мнангагва, який довгі роки був віцепрезидентом країни і соратником Мугабе, раптово був відсторонений ним від посади, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс. Протягом тижня Мугабе відмовлявся йти у відставку і зробив це лише, щоб уникнути імпічменту, процедуру якого розпочали в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.

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