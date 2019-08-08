Експрезидента Киргизстану Атамбаєва підозрюють в організації масових заворушень

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв підозрюється в організації масових заворушень та замаху на вбивство. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив начальник управління генпрокуратури країни Замір Бейшекеєв, інформує "Інтерфакс".

"Атамбаєв підозрюється в застосуванні насильства проти представників влади, в організації масових заворушень, в організації замаху на вбивство", - заявив Бейшекеєв, додавши також, що події 7-8 серпня в селі Кой-Таш і у Бішкеку розслідуються кримінальні справи за кількома статтями. Повідомляється Атамбаєву вже вручили повідомлення про підозру в "участі в декількох особливо тяжких злочинах".

Тим часом міністр внутрішніх справ Киргизстану Кашкара Джунушалієв повідомив, що під час зіткнень прихильників Атамбаєва зі співробітниками правоохоронних органів постраждали 170 осіб, в тому числі 79 силовиків. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану оприлюднило дещо меншу цифру у 140 постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 7 серпня в селі Кой-Таш під Бішкеком почалася спецоперація із затримання експрезидента Атамбаєва, приводом для якої стала відмова політика з'явитися на допит. У Киргизстані Атамбаєва звинувачують в незаконному збагаченні і звільненні одного з кримінальних авторитетів. Політик відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсурдом". Наприкінці червня парламент позбавив експрезидента недоторканності. Якщо суд визнає Атамбаєва винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік.