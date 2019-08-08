 Експрезидента Киргизстану Атамбаєва підозрюють в організації масових заворушень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Експрезидента Киргизстану Атамбаєва підозрюють в організації масових заворушень

Експрезиденту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву закидають організацію масових заворушень і замах на вбивство під час операції з його затримання.

Алмазбек Атамбаєв

Алмазбек Атамбаєв (фото з архіву)

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв підозрюється в організації масових заворушень та замаху на вбивство. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомив начальник управління генпрокуратури країни Замір Бейшекеєв, інформує "Інтерфакс".

"Атамбаєв підозрюється в застосуванні насильства проти представників влади, в організації масових заворушень, в організації замаху на вбивство", - заявив Бейшекеєв, додавши також, що події 7-8 серпня в селі Кой-Таш і у Бішкеку розслідуються кримінальні справи за кількома статтями. Повідомляється Атамбаєву вже вручили  повідомлення про підозру в "участі в декількох особливо тяжких злочинах".

DW.COM

Під будинком колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва поновилися сутички між його прихильниками і спецназом. Киргизькі ЗМІ повідомляють про нову спробу штурму. (08.08.2019)

У Киргизстані проходить операція з затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва. У зіткненнях прихильників політика і спецназу постраждали понад 30 осіб. Загинув один поліцейський. (07.08.2019)

Тим часом міністр внутрішніх справ Киргизстану Кашкара Джунушалієв повідомив, що під час зіткнень прихильників Атамбаєва зі співробітниками правоохоронних органів постраждали 170 осіб, в тому числі 79 силовиків. Міністерство охорони здоров'я Киргизстану оприлюднило дещо меншу цифру у 140 постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 7 серпня в селі Кой-Таш під Бішкеком почалася спецоперація із затримання експрезидента Атамбаєва, приводом для якої стала відмова політика з'явитися на допит. У Киргизстані Атамбаєва звинувачують в незаконному збагаченні і звільненні одного з кримінальних авторитетів. Політик відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсурдом". Наприкінці червня парламент позбавив експрезидента недоторканності. Якщо суд визнає Атамбаєва винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента Киргизстану з 2011 по 2017 рік.

 

Також за темою

Kirgistan- Verhaftung des Ex-Präsident Almazbek Atambayevs

У Киргизстані знову штурмують будинок експрезидента Атамбаєва - ЗМІ 08.08.2019

Під будинком колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва поновилися сутички між його прихильниками і спецназом. Киргизькі ЗМІ повідомляють про нову спробу штурму.

Kirgisistan Proteste gegen die Verhaftung von Almasbek Atambajew in Bischkek

У Киргизстані розігнали мітинг прихильників експрезидента, а його арештували 09.08.2019

У МВС Киргизстану використали світлошумові гранати та сльозогінний газ для розгону мітингу прихильників експрезидента Алзамбека Атамбаєва, якого згодом арештували до 26 серпня.

Kirgistan- Ex-Präsident Almazbek Atambayev

У Киргизстані затримали експрезидента Атамбаєва 08.08.2019

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва затримали і везуть до МВС у Бішкеку. Повідомляється, що експрезидент здався правоохоронцям сам.

Реклама

Докладно

Очільник Головної військової прокуратури Анатолій Матіос

Як військова прокуратура опирається планам ліквідації

Як військова прокуратура України опирається планам своєї ліквідації.  

Перемогу на попередніх президентських виборах здобуває Альберто Фернандес

Акції та валюта в Аргентині рекордно впали через вибори

Акції аргентинських компаній та песо впали до найнижчого за 18 років рівня після результатів праймеріз.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  