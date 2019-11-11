Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі

У Болівії прокуратура в понеділок, 6 липня, висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі, а також фінансуванні терористичної діяльності.

Як повідомила прокуратура, після своєї відставки та втечі з країни минулого року Моралес закликав своїх прихильників у Болівії до незаконної діяльності. Наприклад, під час викликаних його відставкою протестів він по телефону дав завдання довіреній особі чинити перепони постачанню харчів до міст.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 році Моралес був змушений під тиском військових подати у відставку після того, як опозиція та спостерігачі закинули йому фальсифікації під час президентських виборів 20 жовтня 2019 року. Експрезидент утік спочатку до Мексики, а потім до Аргентини. Тим часом у Болівії діє перехідний уряд.

Моралес відкидає обвинувачення прокуратури. "Ще один доказ систематичного переслідування з боку уряду де-факто. Скоро демократія та верховенство права повернуться до Болівії", - написав він на Twitter.