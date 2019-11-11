 Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Експрезидента Болівії обвинувачують у тероризмі

Болівійська прокуратура висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі та фінансуванні терористичної діяльності.

Ево Моралес

Ево Моралес

У Болівії прокуратура в понеділок, 6 липня, висунула експрезиденту країни Ево Моралесу обвинувачення в тероризмі, а також фінансуванні терористичної діяльності.

Як повідомила прокуратура, після своєї відставки та втечі з країни минулого року Моралес закликав своїх прихильників у Болівії до незаконної діяльності. Наприклад, під час викликаних його відставкою протестів він по телефону дав завдання довіреній особі чинити перепони постачанню харчів до міст.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 році Моралес був змушений під тиском військових подати у відставку після того, як опозиція та спостерігачі закинули йому фальсифікації під час президентських виборів 20 жовтня 2019 року. Експрезидент утік спочатку до Мексики, а потім до Аргентини. Тим часом у Болівії діє перехідний уряд.

Моралес відкидає обвинувачення прокуратури. "Ще один доказ систематичного переслідування з боку уряду де-факто. Скоро демократія та верховенство права повернуться до Болівії", - написав він на Twitter.

DW.COM

У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса

У Болівії домовилися про проведення виборів до парламенту. Колишній президент Ево Моралес не зможе взяти у них участь. Відповідний законопроєкт про нові вибори був ухвалений одноголосно. (24.11.2019)  

Також за темою

Bolivien Präsident Evo Morales kündigt Neuwahlen an

Президент Болівії Ево Моралес пішов у відставку 11.11.2019

На тлі масових протестів президент Болівії Ево Моралес оголосив свою відставку. Від влади відмовилося також усе вище керівництво країни.

Bolivien Präsident Evo Morales kündigt Neuwahlen an

Моралес отримав притулок у Мексиці 12.11.2019

Ево Моралес, який пішов у відставку з посту президента Болівії, вилетів до Мексики, яка надала йому притулок.

Bolivien Präsidentschaftswahlen Evo Morales Jubel Pose

ЄС виступає за другий тур президентських виборів в Болівії 25.10.2019

За результатами перешого туру, чинний лідер Болівії Ево Моралес отримав 47 відсотків голосів виборців, відірвавшись від наступного кандидата на 10 відсоткових пунктів. Виборча комісія визнає його перемогу.

Реклама

Докладно

Автрійська поліція

Що відомо про вбивство чеченця в Австрії

В Австрії було скоєне чергове вбивство чеченця, який втік до Європи і різко критикував владу Чечні.  

Deutschland Hochwasser Nordhessen (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

Як німці з повенями борються (відео)

Удар стихії у Прикарпатті завдав великих збитків. А як борються з повенями німці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  