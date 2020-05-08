Експорт Німеччини в березні обвалився на рекордні майже 12 відсотків

Через коронавірусну кризу обсяг експорту Німеччини в березні 2020 року знизився в порівнянні з даними попереднього місяця на 11,8 відсотка, а в порівнянні з березнем 2019 року - на 7,9 відсотка. Як повідомили у п'ятницю, 8 травня, в німецькому Федеральному статистичному відомстві, це найбільше падіння від початку ведення цієї статистики в 1990-му році.

Загалом німецькі підприємства в березні експортували за кордон товарів на загальну суму у 108,9 мільярда євро.

Значне падіння зафіксоване в березні також у обсягах німецького імпорту: в порівнянні з лютим 2020-го він знизився на 5,1 відсотка, а з березнем 2019 року - на 4,5 відсотка. Це - найбільше падіння після січня 2009 року, коли тривала глобальна фінансова криза.

Як зауважує агентство новин Reuters, очікується, що обсяги експорту Німеччини через пандемію коронавірусу й запроваджені у зв'язку з нею обмеження для бізнесу та виробництва значно знизяться також у квітні.

Через пандемію економіка країн ЄС увійшла у стадію глибокої рецесії. Зокрема, згідно з прогнозом Єврокомісії, ВВП Німеччини у 2020 році знизиться на 6,5 відсотка.

7 травня в Федеральному статистичному відомстві повідомили про рекордне падіння промислового виробництва в Німеччині: воно скоротилося на 9,2 відсотка в порівнянні з лютим 2020 року і на 11,6 відсотка в порівнянні з березнем 2019 року.