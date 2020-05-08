 Експорт Німеччини в березні обвалився на рекордні майже 12 відсотків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.05.2020

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Економіка

Експорт Німеччини в березні обвалився на рекордні майже 12 відсотків

Падіння обсягів німецького експорту в березні 2020 року є найбільшим із 1990 року. Значно скоротився також імпорт до ФРН.

Німеччина, експорт

Автівки Porsche, призначені для експорту, в порту німецького міста Бремергафен

Через коронавірусну кризу обсяг експорту Німеччини в березні 2020 року знизився в порівнянні з даними попереднього місяця на 11,8 відсотка, а в порівнянні з березнем 2019 року - на 7,9 відсотка. Як повідомили у п'ятницю, 8 травня, в німецькому Федеральному статистичному відомстві, це найбільше падіння від початку ведення цієї статистики в 1990-му році.

Загалом німецькі підприємства в березні експортували за кордон товарів на загальну суму у 108,9 мільярда євро.

Значне падіння зафіксоване в березні також у обсягах німецького імпорту: в порівнянні з лютим 2020-го він знизився на 5,1 відсотка, а з березнем 2019 року - на 4,5 відсотка. Це - найбільше падіння після січня 2009 року, коли тривала глобальна фінансова криза.

Як зауважує агентство новин Reuters, очікується, що обсяги експорту Німеччини через пандемію коронавірусу й запроваджені у зв'язку з нею обмеження для бізнесу та виробництва значно знизяться також у квітні.

Через пандемію економіка країн ЄС увійшла у стадію глибокої рецесії. Зокрема, згідно з прогнозом Єврокомісії, ВВП Німеччини у 2020 році знизиться на 6,5 відсотка.

7 травня в Федеральному статистичному відомстві повідомили про рекордне падіння промислового виробництва в Німеччині: воно скоротилося на 9,2 відсотка в порівнянні з лютим 2020 року і на 11,6 відсотка в порівнянні з березнем 2019 року.

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    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

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    Фінляндії та Ірландія - серед найдорожчих країн ЄС. В них обох споживчі ціни вищі за середні по ЄС на понад 20 відсотків. Це стосується, зокрема, як продуктів харчування і безалкогольних напоїв (плюс 20 відсотків), так і алкогольних напоїв. Останні тут взагалі найдорожчі в Євросоюзі: у Фінляндії ціни на алкоголь на 82 відсотки вищі за середні в ЄС, в Ірланії - на 77 відсотків.

  • Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

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    Крім алкоголю, в Ірландії також одні з найдорожчих у ЄС цигарки. Тут, а також у Великобританії, тютюнові вироби коштують удвічі дорожче, ніж у середньому в ЄС. Причому ціновий відрив обох острівних країн від решти разючий. У Франції, яка за цим показником посідає третє місце, тютюн лише на 40 відсотків дорожчий, ніж у середньому в ЄС, тобто менш ніж у півтора рази.

  • Німеччина: золота середина

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Німеччина: золота середина

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  • Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії

    Найнижчими цінами на продукти харчування та безалкогольні напої у ЄС 2018 року можуть похизуватися Румунія (мінус 34 відсотки від середніх цін по ЄС), Польща (мінус 31 відсоток), Болгарія (мінус 24 відсотки). Приміром, у Польщі найдешевші в ЄС молочні продукти і яйця (мінус 29 відсотків), а в Румунії - хліб та злаки (майже вдвічі нижчі ціни за середні по ЄС).

  • Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя

    Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн

    Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя

    Загалом найдешевшою країною ЄС можна вважати Болгарію. Там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по Євросоюзу. У рейтингу найдешевших продуктів серед країн ЄС Болгарія посідає третє місце. А ось алкогольні напої та тютюн тут найдешевші в ЄС: ціни на них тут відповідно на 26 та 51 відсоток нижчі за середні по Євросоюзу.

    Автор: Вікторія Борисюк


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