Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Географія українського експорту змінюється. За даними Держстату, Росія вперше втратила статус головного торговельного партнера. За підсумками минулого року, Україна найбільше експортувала до Китаю та Польщі. При цьому торгівля з ЄС значно сповільнилася. Що продає Україна і що заважає експорту?