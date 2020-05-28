Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.
Географія українського експорту змінюється. За даними Держстату, Росія вперше втратила статус головного торговельного партнера. За підсумками минулого року, Україна найбільше експортувала до Китаю та Польщі. При цьому торгівля з ЄС значно сповільнилася. Що продає Україна і що заважає експорту?
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