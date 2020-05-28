 Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.05.2020

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Економіка

Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? Чому торгівля з ЄС сповільнилася? І як коронавірус впливає на український експорт, який досі залишається сировинним? DW з'ясувала відповіді.

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Географія українського експорту змінюється. За даними Держстату, Росія вперше втратила статус головного торговельного партнера. За підсумками минулого року, Україна найбільше експортувала до Китаю та Польщі. При цьому торгівля з ЄС значно сповільнилася. Що продає Україна і що заважає експорту?  

 

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Докладно

За підсумками квітня Україна відправила за кордон рекордну кількість соняшникової олії

Експорт з України: якщо не в Росію, то куди і що? (відео)

Хто замість Росії став головним торговельним партнером України? І як коронавірус впливає на експорт, що досі сировинний?  

Анґела Меркель (picture-alliance/dpa/AP/M. Schreiber)

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