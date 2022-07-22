 Експорт зерна з чорноморських портів розблокують на 120 днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

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Новини

Експорт зерна з чорноморських портів розблокують на 120 днів

Україна, Туреччина та РФ домовились про експорт зернових через порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" . Угода діятиме 120 днів із можливістю продовження.

Морський порт Одеси

Морський порт Одеси

Україна, Туреччина та Росія за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема, аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідні документи були підписані у Стамбулі у п'ятницю, 22 липня. З українського боку їх підписав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром та Генсеком ООН, які також підписали аналогічний документ із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

"У разі провокації - негайна військова відповідь"

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter напередодні розповів про деякі деталі майбутньої угоди. За його словами, Україна бере зобов'язання перед Туреччиною та ООН, але не підписує жодних документів з Росією. Жодного супроводу російськими кораблями та присутності російських представників у портах України, як пише Подоляк, не буде. "У разі провокацій - негайна військова відповідь", - йдеться у пості радника ОП.

Також Подоляк зазначив, що усі перевірки транспортних суден здійснюватимуться спільними групами у турецьких водах, якщо виникне така потреба.

Заступник міністра інфраструктури Мутсафа Найєм, після підписання угоду уточнив: розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій по відношенню до РФ. "Так само, досягнуті домовленості щодо розблокування портів ніяким чином не впливають на дії наших Збройних сил на фронті. Ніяких поступок, перемирʼя тощо. Ворог має покинути наші землі та заплатити за усі свої злочини", - написав він у Facebook.

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