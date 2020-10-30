 Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.11.2020

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Україна

Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати

Чому політичні рішення не можна застосувати навіть тоді, коли судді діють під впливом сторонніх інтересів, в інтерв'ю DW пояснив професор порівняльного конституційного права Франческо Палермо.

Акція протесту біля будівлі Конституційного суду України в Києві, 30 жовтня

Акція протесту біля будівлі Конституційного суду України в Києві, 30 жовтня

Законодавчу ініціативу президента України Володимира Зеленського про повне оновлення складу Конституційного суду України (КСУ) після того, як той виніс рішення про визнання неконституційними деяких положень антикорупційного законодавства, критично оцінив голова Венеціанській комісії Джані Букіккіо. Він написав листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, у якому зазначив, що припинення мандату суддів КСУ є "кричущим порушенням Конституції та фундаментальних принципів поділу влади", на які не можна йти навіть заради продовження боротьби з корупцією. Чи дають виняткові політичні обставини підстави для прямого втручання у діяльність судової влади, в інтерв'ю DW розповів колишній експерт Ради Європи, професор порівняльного конституційного права університету Верони (Італія) Франческо Палермо.

Колишній експерт Ради Європи, професор порівняльного конституційного права університету Верони Франческо Палермо

Колишній експерт Ради Європи, професор порівняльного конституційного права університету Верони Франческо Палермо

Deutsche Well: Пане Палермо, як Ви оцінюєте ситуацію, що склалася довкола рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними деяких норм антикорупційного законодавства?

Франческо Палермо:Розвиток подій в Україні викликає стурбованість, бо погіршується. Варто зауважити, що сьогодні у багатьох країнах спостерігається помітна тенденція до загострення конфлікту між політичною та судовою гілками влади, за якого перша бере контроль над другою. Згадайте Туреччину, Угорщину, Польщу, останнім часом - США. У Росії це сталося ще раніше, ніж у даних країнах.

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У Раді національної безпеки і оборони України заявили, що судді КСУ ухвалювали це рішення під впливом конфлікту інтересів, а їхні дії несуть загрозу національній безпеці.

Відверто кажучи, приклад Україна - не єдиний, коли деякі судді Конституційного суду виявляються відкритими до неналежного стороннього впливу і не є повністю незалежними. Проте навіть тоді, коли існує повна незалежність конституційних суддів, існує ризик того, що вони перетворяться на самореферентних, нікому не підзвітних юристократів. Але кричуща, популістська і безсоромна політизація суду ніколи не може бути відповіддю на це.

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Як Ви оцінюєте лист, який голова Венеціанської комісії надіслав спікеру Верховної Ради України і в якому висловився проти розпуску КСУ?

Мене цей лист порадував. Бо Рада Європи часто буває занадто м'якою, коли події розвиваються подібним чином.

Антикорупційна реформа - одна з основоположних в Україні. Через те, що її фактично заблоковано рішенням КСУ, в Україні може виникнути не лише низка внутрішньополітичних проблем, можливе і припинення фінансової допомоги європейських партнерів. Чи є прийнятним за таких виняткових обставин ухвалення закону про припинення повноважень суддів КСУ?

Якщо відповісти коротко, то такого закону бути не може. Незалежність судової системи має бути зміцнена, а не послаблена. Процедури призначення суддів Конституційного суду також можуть бути посилені і, можливо, не віддані повністю у руки політичного процесу. Інакше подібні удари неминучі при зміні режимів, коли судді занадто тісно пов'язані зі старим політичним класом, як це є у випадку з Україною.

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Варто з більшою увагою ставитися до того, хто саме призначається на цю посаду. Можна забезпечити надійніші гарантії незалежності суддів. Наприклад, довший термін перебування на посаді. Встановлення мінімального віку для того, щоб стати суддею Конституційного суду, і довшого терміну перебування в офісі посилить гарантію незалежності, оскільки судді, з великою ймовірністю, підуть на пенсію після завершення свого мандату. Тож метою має бути більше, а не менше незалежності для судової влади, більше, а не менше верховенства права. При цьому треба думати довгостроковими термінами.

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