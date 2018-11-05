Експерти погіршили прогнози економічного зростання в ФРН

Рада німецьких експертів, відома як "П'ять економічних мудреців", значно погіршила свій прогноз економічного зростання в ФРН на поточний та 2019 роки. Згідно з їхніми новими висновками, зростання економіки Німеччини у 2018 році очікується на рівні 1,6 відсотка ВВП, при тому, що на початку року експертна рада оцінювала зростання на рівні 2,2 відсотка. У наступному ж році воно сповільниться іще більше - до 1,5 відсотка. У березні прогноз на 2019 рік був на рівні 1,8 відсотка.

"Невідоме майбутнє глобального економічного порядку і демографічні зміни ставлять німецьку економіку перед великими випробуваннями", - цитує експертів інформагенція AFP.

Експертна рада закликала німецький уряд врахувати посилення податкової конкурентності країн в усьому світі та запропонувала позбутися внеску солідарності для 90 відсотків платників податків, пише інформагенція dpa. Цей збір було запроваджено на початку 1990-их, передовсім для фінансування витрат на возз'єднання Німеччини. Окрім того, на тлі подорожчання нерухомості у багатьох містах, "П'ять мудреців" закликають провести розбудову соціального житла та реформи податку на землю та на придбання нерухомості.

Також, задля боротьби з тенденціями до економічного ізоляціонізму експерти закликають укладати міжнародні угоди про зони вільної торгівлі. Члени "П'ятірки економічних мудреців" висловлюють свої поради федеральному уряду раз на п'ять років. Ці поради, однак, не є юридично зобов'язуючими.