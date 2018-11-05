Експерти погіршили прогнози економічного зростання в ФРН

"П'ять економічних мудреців" погіршили прогноз економічного зростання для Німеччини, закликали скоротити деякі податки та розбудовувати соціальне житло.
Рада німецьких експертів, відома як "П'ять економічних мудреців", значно погіршила свій прогноз економічного зростання в ФРН на поточний та 2019 роки. Згідно з їхніми новими висновками, зростання економіки Німеччини у 2018 році очікується на рівні 1,6 відсотка ВВП, при тому, що на початку року експертна рада оцінювала зростання на рівні 2,2 відсотка. У наступному ж році воно сповільниться іще більше - до 1,5 відсотка. У березні прогноз на 2019 рік був на рівні 1,8 відсотка.
"Невідоме майбутнє глобального економічного порядку і демографічні зміни ставлять німецьку економіку перед великими випробуваннями", - цитує експертів інформагенція AFP.
Експертна рада закликала німецький уряд врахувати посилення податкової конкурентності країн в усьому світі та запропонувала позбутися внеску солідарності для 90 відсотків платників податків, пише інформагенція dpa. Цей збір було запроваджено на початку 1990-их, передовсім для фінансування витрат на возз'єднання Німеччини. Окрім того, на тлі подорожчання нерухомості у багатьох містах, "П'ять мудреців" закликають провести розбудову соціального житла та реформи податку на землю та на придбання нерухомості.
Також, задля боротьби з тенденціями до економічного ізоляціонізму експерти закликають укладати міжнародні угоди про зони вільної торгівлі. Члени "П'ятірки економічних мудреців" висловлюють свої поради федеральному уряду раз на п'ять років. Ці поради, однак, не є юридично зобов'язуючими.