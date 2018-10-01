Експерти назвали причини невдачі Мішеля Терещенка

Міський голова Глухова оголосив про рішення скласти з себе повноваження мера й висувати свою кандидатуру на посаду президента України. Перед президентськими виборами, що відбудуться у березні 2019 року, - новина доволі ординарна. Однак є один нюанс: у жовтні 2015 року повідомлення про те, що мером Глухова з 64,6 відсотка голосів став уродженець Франції і правнук відомого українського мецената Мішель Терещенко, стала хітовою. Тому за діяльністю глухівського міського голови, з яким пов'язували нові надії як для Глухова, так і для самоврядування в Україні, доволі прискіпливо слідкували.

Аргументи Терещенка

Проголосивши на брифінгу у Києві намір балотуватися на посаду президента України, мер Глухова Мішель Терещенко піддав критиці існуючу систему влади в Україні. На його думку, вона "заражена корупцією" і не залишає місця для впровадження реформ. При цьому Терещенко заявив, що скомпрометована ціла система влади, а не лише місцеве самоврядування.

Протест українській владі Терещенко висловлював і під час судових засідань щодо Міхеіла Саакашвілі (грудень, 2017 року)

Серед іншого Терещенко поскаржився на центральні органи влади, що лише "рятують існуючу систему" та тільки "імітують реформи". За словами глухівського мера, чинне законодавство робить міських голів цілковито "залежними від забаганок обласної влади і заручниками депутатського корпусу". А нинішній склад Верховної Ради нездатний до глибоких реформ і тому змінити систему на рівні маленького міста неможливо. Терещенко поскаржився на те, що за три роки його урядування в Глухові місто не отримало жодних коштів від Фонду регіонального розвитку, "який є головним інструментом децентралізації", а також від інших державних фондів.

Представлені в органах влади політичні партії, на думку глухівського мера, купуються і продаються, бо створені олігархами. Терещенко дав зрозуміти, що саме за вказівками олігархів та підконтрольних їм партій в Глухові була заблокована програма регіонального розвитку, а виборча комісія саботувала заміщення посад відкликаних недобросовісних депутатів новими обранцями. Все це, як вважає глухівський мер, не дозволило йому розвинути такі успіхи, як запровадження закупівель в місті за бюджетні кошти виключно через систему ProZorro, офіційне оформлення всіх орендних платежів до бюджету, легалізацію всіх працівників і сплати ними податків.

Критика експертів

Слова Терещенка нині можна оцінювати по-різному: як мера, який наситився українськими реаліями, або як майбутнього кандидата у президенти, який починає говорити передвиборними гаслами.

Опитані DW експерти не погодилися з висловленою Терещенком критикою. Глухів є містом обласного значення, а тому напряму не підпорядкований обласній адміністрації, нагадав в інтерв'ю DW фахівець з місцевого самоврядування, екс-депутат Верховної Ради Юрій Ганущак. За його словами, глухівський міський бюджет також має "прямий вихід" на державний, і на нього ніяк не впливає обласна влада. Єдине, що обласна влада може розпоряджатися коштами державного Фонду регіонального розвитку, зазначив Ганущак. "Комісія обласної адміністрації за участі представників громадськості визначає виділення коштів цього Фонду тільки для проектів, що створюють додану вартість, насамперед, в депресивних регіонах", - сказав експерт.

Він скептично поставився до звинувачень Терещенком депутатів Глухівської міськради в саботажі, бо вважає, що міські голови і так мають достатньо влади. "Мені не подобається, що Конституція дає диктаторські повноваження міському голові, який одночасно очолює виконавчий орган і головує на засіданнях міськради", - зізнався Ганущак.

Однак директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук має інший погляд на самоврядні співвідношення. "Голова може пропонувати структуру виконкому, проект бюджету чи порядок денний, але міськрада може все це не затвердити. Відповідно до принципу демократії, місцеву громаду представляє рада, а не голова", - наголосив Ткачук.

Політичний романтизм

Мистецтво місцевого самоврядування є мистецтвом компромісів між міським головою і депутатським корпусом, додав Ткачук. Саме відсутність такого компромісу керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко назвав головною причиною неуспіху Мішеля Терещенка на посаді глухівського міського голови. На його думку, Терещенко став "жертвою політичного романтизму" і недооцінки важливості мати свою команду у місцевій раді.

Фесенко навів приклади таких одіозних мерів, як Генадія Кернеса у Харкові, Бориса Філатова у Дніпрі та Генадія Труханова в Одесі, які, будучи виразними представниками певних політико-фінансових кланів, налагоджували ефективні комунікації з "супротивниками" як у міських радах, так і з центральною владою. Фесенко наголошує, що Терещенку бракувало створення власного громадського руху та приведення до міськради Глухова власної потужної команди.

Згодом на DW читайте репортаж з Глухова про те, як діяльність мера оцінюють мешканці міста у Сумській області.

