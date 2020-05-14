Експеримент в німецькій школі: здав тест на коронавірус - іди на урок

Постояв в черзі, здав тест на коронавірус, пішов у школу - так тепер виглядає типовий ранок понеділка і п'ятниці в гімназії "Каролінум" в невеликому містечку Нойштреліц, що на півночі Німеччини в землі Мекленбург - Передня Померанія. Учні самі беруть заздалегідь приготовані для них ватні палички, знімають проби зі слизової оболонки горла - як це робити, їм показали у спеціальному відеоролику. Взяв пробу, вставив у трубочку, наклеїв етикетку - готово.

Спеціально для здачі тесту перед будівлею школи, що розташована прямо на березі мальовничого озера, поставили великий намет. Щоб скоротити ймовірність помилки, кожен отримує свій QR-код. Без попередньої реєстрації здати тест не вийде. Лабораторія повідомляє про результати тесту на SARS-CoV-2 того ж дня. Такі заходи безпеки є добровільними, хочеш - можеш тест не здавати, але абсолютна більшість, за даними школи, погоджується.

Унікальний експеримент в гімназії

Це унікальний в Німеччині експеримент, про який цими днями все частіше пишуть не тільки в місцевій, а й у федеральній німецькій пресі. Пройти безкоштовний тест учні і працівники гімназії можуть двічі на тиждень.

Ті, хто здав тест, отримують зелений бейдж зі своїм ім'ям і можуть спокійно пересуватися територією школи. Втім, правило дотримання безпечної дистанції ніхто не скасовує. Директор гімназії Генрі Теш (Henry Tesch), котрий раніше був міністром освіти цієї федеральної землі, сподівається, що тести допоможуть якомога швидше повернутися до звичного життя. "Найважче для учнів - дотримуватися дистанції", - цитує директора газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Мазки на коронавірус діти в німецькій школі беруть собі самі (символічне фото)

У рамках послаблення пов'язаних з коронавірусом обмежувальних заходів в шкільних класах одночасно можуть перебувати максимально 10 гімназистів. Теш сподівається, що за допомогою тестів кількість учнів можна буде збільшити до 20 або навіть 30, сказав він в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung. Минулого тижня 133 учні старших класів - 11-го і 12-го - складали письмові іспити з німецької мови. Їх довелося розсадити в дев'яти приміщеннях і в актовому залі. Двері скрізь були широко відчинені, оскільки протяг зменшує концентрацію інфекційного аерозолю і таким чином знижує ризик зараження.

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Протяг і односторонній рух в боротьбі проти SARS-CoV-2

У коридорах просять не скупчуватися, всі шкільні коридори влаштовані як вулиці з одностороннім рухом: входити треба через головний вхід, а виходити через додаткові входи - на шкільне подвір'я. Багато приміщень опломбовані, всюди висять вказівки з точною кількістю людей, які можуть там перебувати одночасно, описує школу кореспондент FAZ. Ось двом учням дозволили повернутися в приміщення, де проходять експерименти з робототехнікою. Учні гімназії щороку завойовували призи на міжнародних змаганнях First Lego League, але в цьому році змагання скасували.

Провести експеримент керівництво школи спонукали труднощі з виконанням розпорядження влади. За рішенням міністрів освіти німецьких федеральних земель, кожен учень повинен до закінчення навчального року хоча б ненадовго повернутися до звичайних занять в школі. Але як реалізувати цей задум у найбільшій гімназії в Мекленбурзі - Передній Померанії, яка розташована не у великому місті, а в глибокій провінції? Її учні живуть часом на відстані 60-70 кілометрів від школи. Вчитися позмінно було б нереалістично - в такому негустонаселеному регіоні не вистачило б рейсових автобусів, щоб близько тисячі учнів могли б добиратися до школи і назад.

По одному за партою - тепер тільки так

"Баланс між медичним захистом і перезапуском бізнесу"

Тут на допомогу школі прийшов Арндт Рольфс (Arndt Rolfs), професор психіатрії та неврології Університету міста Росток. Рольфс за сумісництвом - засновник біотехнологічної фірми Centogene, що спеціалізується на аналізі даних про рідкісні захворювання. У Мекленбурзі - Передній Померанії підприємці добре знають один одного, і ініціативу Рольфса підтримали кілька сотень підприємств, пише FAZ, щоб прискорити виробництво великої кількості тестів на коронавірус.

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Фірма Рольфса уклала спонсорський контракт з владою федеральної землі і тестує не тільки гімназистів, а й кілька будинків для літніх людей: 25 тисяч літніх мешканців і близько 15 тисяч працівників. Якщо в будинках для літніх людей основна причина таких тестів полягає в захисті груп ризику, то в школах - в тому, щоб на ранньому етапі виявити і зупинити поширення вірусу. Рольфс каже, що його мета - "швидко об'єднати інноваційні розробки в країні", щоб знайти "кращий баланс між оптимальним медичним захистом" і перезапуском "бізнесу, освіти, туризму і спорту".

Регулярні тести на коронавірус як альтернатива карантину

Ідея превентивного тестування стає дедалі популярнішою. Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) має намір проводити регулярні тести в будинках для людей похилого віку по всій Німеччині незалежно від наявності симптомів. У Саксонії влада теж пообіцяла з червня оплатити тести на коронавірус для школярів в тому випадку, якщо страхові компанії не погодяться взяти витрати на себе.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

У Німеччині триває обговорення нового закону про захист від пандемій, він дозволяє проводити подібні тести превентивно. Цей метод вже працює. За повідомленням Süddeutsche Zeitung, на початку травня в Люксембурзі провели добровільні тести перед відкриттям всіх шкіл.

За експериментом в провінційній гімназії уважно стежать не тільки в Німеччині, а й за кордоном. А якщо превентивні тести виявляться більш дешевою і простою альтернативою локдауну, від якого страждають вчителі, учні та їхні батьки, не кажучи про економіку загалом? "Тестувати - це просто, дешево і швидко", - цитує FAZ Рольфса. До речі, про дешевизну: професор підрахував, що регулярне тестування десяти мільйонів школярів в Німеччині коштували б 25-26 мільярдів євро щорічно, можливо, більше. Кожен тест обходиться сумою від 30 до 50 євро. У порівнянні із загальними збитками від поширення вірусу в школах - це все одно вигідніший варіант, упевнений науковець і підприємець. Для контексту: загальний пакет фінансової допомоги для боротьби із наслідками пандемії в країні, згідно з даними міністерства фінансів ФРН, перевищить 353 мільярди євро.