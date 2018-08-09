 Ексочільниця МЗС Канади Христя Фріланд стала віцепрем′єркою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Новини

Ексочільниця МЗС Канади Христя Фріланд стала віцепрем'єркою

Колишня міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд стала віцепрем'єркою у новому уряді. Крім того, вона обійняла посаду міністра з міжурядових справ. Новим очільником МЗС країни став Франсуа-Філіп Шампань.

Христя Фріланд стала віце-прем'єркою країни

Колишня очільниця МЗС Канади Христя Фріланд стала віце-прем'єркою країни

Колишня міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд стала заступницею прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо і ще обійняла посаду міністра з міжурядових справ, повідомляє в четвер, 21 листопада, агенція АР.

Фріланд, яка має українське походження, продовжуватиме контролювати відносини між Канадою та США, а також роботу над новою торговельною угодою між Канадою, США і Мексикою, яку ще потрібно ратифікувати.

Крім того, Трюдо призначив Фріланд міністеркою з міжурядових справ. Її роль полягатиме у контролі за відносинами  з провінціями в часи посилення незадоволення урядом на заході Канади.

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Відповідно до результатів опитувань, прем'єр Канади Джастін Трюдо має всі шанси знову очолити уряду завдяки перемозі його Ліберальної партії. (22.10.2019)

Перед виборами рейтинг прем'єр-міністра Джастіна Трюдо впав на тлі расистського скандалу. Згідно з результатами опитувань, його Ліберальна партія може поступитись консерваторам. (21.10.2019)

"Ми з Христею тісно працювали над деякими важливими питаннями, які стоять перед Канадою, Канадою та світом, та, зокрема, Канадою і США", - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. "Наша здатність добре співпрацювати щодо цих питань, які стосуються національної єдності, енергетики і довкілля, зачіпають відносини з усіма провінціями і регіонами у цій країні, є дуже важливою у часи, коли ми бачимо дуже різні перспективи у країні, яку нам необхідно об'єднати", - додав він.

Христя Фріланд очолювала міністерство закордонних справ Канади з січня 2017 року. Новим главою відомства став адвокат з Квебеку Франсуа-Філіп Шампань.

Нагадаємо, у жовтні в Канаді пройшли парламентські вибори. На них перемогла Ліберальна партія, яку очолює Джастін Трюдо. Однак політична сила програла у багатих нафтою західних провінціях Альберта і Саскачеван, жителі яких віддали свої голоси консерваторам.

Дивитись відео 01:18

Трюдо про Україну, російську агресію та ПАРЄ (03.07.2019)

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