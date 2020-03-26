Ексміністра Леоніда Кожару заарештували із правом застави

Шевченківський районний суд Києва в п'ятницю, 27 березня, заарештував колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють в умисному вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького. Ексміністра взяли під варту до 25 травня, але водночас суд дозволив йому вийти під заставу на суму 14,8 мільйона гривень. Застава може бути внесена і самим підозрюваним, й іншими особами.

Раніше Кожара заперечив, що стріляв у Старицького. Захист ексміністра повідомив, що його дружина Марина Козерод зізналася, що випадково вбила Старицького. Однак представники обвинувачення вважають, що дружина Кожара не причетна до скоєння злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого Леонід Кожара, перебуваючи за місцем проживання у своєму будинку в Києво-Святошинському районі, спільно зі своєю дружиною і знайомим вживали алкогольні напої. У цей час між чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний пістолетом ударив потерпілого в потилицю. Після цього вистрілив в голову потерпілого, від чого останній помер на місці. Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Старицького як самогубство, однак потім перекваліфікували на умисне вбивство.