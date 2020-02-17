Ексклюзивне право на вбивство оленів у Швеції - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:34 Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю

05:50 Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство

10:56 Великобританія: німецькі євреї безуспішно намагаються повернутися на батьківщину

15:57 Туреччина: афганські біженці прагнуть прорватися у Західну Європу

22:21 Франція: церковна служба на честь трюфеля в Провансі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Xt1t