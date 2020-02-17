 Ексклюзивне право на вбивство оленів у Швеції - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.02.2020

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Політика й суспільство

Ексклюзивне право на вбивство оленів у Швеції - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю. Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство. Франція: церковна служба на честь трюфеля.

Полювати на оленів, згідно з рішенням шведського суду, тепер в першу чергу можуть саами (picture-alliance/R. Schlesinger)

Полювати на оленів, згідно з рішенням шведського суду, тепер в першу чергу можуть саами

 

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:34 Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю

05:50 Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство

10:56 Великобританія: німецькі євреї безуспішно намагаються повернутися на батьківщину

15:57 Туреччина: афганські біженці прагнуть прорватися у Західну Європу

22:21 Франція: церковна служба на честь трюфеля в Провансі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Xt1t

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Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео)

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття. (10.02.2020)  

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Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками. (28.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (13.01.2020)  

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)  

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Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю. Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство. Великобританія: німецькі євреї безуспішно намагаються повернутися на батьківщину. Франція: церковна служба на честь трюфеля.

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Докладно

Полювати на оленів, згідно з рішенням шведського суду, тепер в першу чергу можуть саами (picture-alliance/R. Schlesinger)

Боротьба за природні ресурси у Швеції (відео)

Рух "Матері проти політичних репресій" в Росії. Саами і право на полювання в Швеції. Служба на честь трюфеля в Франції.  

Нафтогаз

"Нафтогаз" уточнив суму збитків від анексії Криму Росією

Для компенсації збитків від анексії Криму "Нафтогазу України" потрібно близько восьми мільярдів доларів США.  

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