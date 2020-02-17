Ексклюзивне право на вбивство оленів у Швеції - "Європа у фокусі" (відео)

Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю. Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство. Франція: церковна служба на честь трюфеля.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:34 Росія: "Матері проти політичних репресій" чинять опір правовому свавіллю
05:50 Швеція: саами і ексклюзивне право на полювання та рибальство
10:56 Великобританія: німецькі євреї безуспішно намагаються повернутися на батьківщину
15:57 Туреччина: афганські біженці прагнуть прорватися у Західну Європу
22:21 Франція: церковна служба на честь трюфеля в Провансі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Xt1t
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття. (10.02.2020)
Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней. (03.02.2020)