Ексканцлер Австрії йде з правління "Лукойл"

Ексканцлер Австрії Вольфґанґ Шюссель (Wolfgang Schüssel) залишає свою посаду в правлінні російського енергетичного гіганта "Лукойл" через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У заяві австрійському інформаційному агентству APA у п’ятницю, 4 березня Шюссель повідомив, що останніми днями підштовхував правління до ухвалення резолюції із засудженням нападу РФ на Україну, яке, за його словами, перетнуло його червоні лінії. Зрештою 3 березня "Лукойл" стала однією з перших великих російських компаній, яка виступила проти вторгнення Росії в Україну.

"Для мене, того, хто завжди виступав за конструктивні зв’язки між Європейським Союзом і Росією, войовничий напад на Україну, жорстокі атаки та бомбардування мирного населення перетнули червону лінію", - написав він.

Ексканцлер Австрії наголосив, що повністю підтримує рішення Євросоюзу та міжнародної спільноти і "багатьох сміливих голосів у Росії", які публічно виступають проти війни. "Україна має залишатися вільною та неподільною країною", - зазначив Шюссель. Він перебував у правлінні російської компанії протягом двох з половиною років.

Війна РФ проти України: понад 2000 загиблих цивільних

О 5 ранку 24 лютого Росія завдала низку ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Відтоді станом на 2 березня в Україні загинули вже понад 2000 цивільних людей. Лише за добу 3 березня внаслідок бомбардувань російські війська вбили 47 людей в Чернігові. Захід засудив агресивні дії РФ та запровадив низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.

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