 Ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Ексзаступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру

Колишнього першого заступника секретаря РНБО України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди внаслідок закупівлі автомобілів. Йому також закидають незадекларовані 160 тисяч доларів доходів дружини.

НАБУ повідомило Олегу Гладковському про підозру

НАБУ повідомило Олегу Гладковському про підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у п'ятницю, 18 жовтня, повідомило про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олегу Гладковському, котрий також є президентом автомобілебудівної корпорації "Богдан Моторс". Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків. На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство вважає, що експосадовець використав своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди компанією "Богдан Моторс", кінцевим власником якої був сам. Зокрема, слідство вважає, що Гладковскьий забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів за завищеними цінами в одного з підприємств автомобілебудівної компанії. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 10,62 мільйона гривень, ідеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Також детективи НАБУ встановили, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому начетбо було достовірно відомо. За 2016-2018 роки він не задекларував її доходи на суму 164,5 тисячі доларів.

DW.COM

Колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського слідчі затримали під час спроби виїхати з України, кажуть у НАБУ. (17.10.2019)

У НАБУ повідомили про початок розслідування проти колишнього першого заступника секретаря РНБО через незадекларовані 4,5 мільйона гривень. (27.08.2019)

Як повідомлялось, напередодні Олега Гладковського затримали в аеропорту "Бориспіль", коли він намагався вилетіти з України. 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 мільйонів гривень.

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні Гладковський, який раніше був бізнес-партнером п'ятого президента країни Петра Порошенка, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також зазначено, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Петру Порошенку. Гладковського було звільнено з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування.

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