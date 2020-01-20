 Ексдепутата Максима Микитася зняли з рейсу до Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Ексдепутата Максима Микитася зняли з рейсу до Великобританії

Підозрюваний у привласненні держкоштів Максим Микитась збирався до Великобританії в особистих справах та мав на це дозвіл, повідомив його адвокат. Втім в НАБУ заявили, що Микитасю заборонений виїзд за кордон.

Максима Микитася зняли з літака в Борисполі

Максима Микитася зняли з літака в "Борисполі"

Правоохоронці у понеділок, 20 січня, не випустили за кордон колишнього депутата Верховної Ради України Максима Микитася, якого підозрюють у привласненні майже 82 мільйонів держкоштів при обміні квартир для військовослужбовців Національної гвардії. Його зняли з рейсу до Великобританії, повідомив адвокат колишнього депутата Олександр Лисак, передає агенція "Українські новини".

"У нього був дозвіл на чотири дні від НАБУ і САП, йому повернули закордонний паспорт і він збирався до Великобританії з особистого питання. Він уже пройшов митний та прикордонний контроль, але його не пустили. Зараз він їде до поліції надягати електронний браслет і здавати паспорт", - сказав адвокат.

У Державній прикордонній службі України підтвердили факт зняття Микитася з рейсу в аеропорту "Бориспіль". Втім, речник служби не повідомив деталей, пославшись на те, що вони стосуються діяльності інших правоохоронних органів.

Адвокат Микитася зазначив, що йому не відома причина відмови його клієнту у вильоті. Він підкреслив, що поїздка до Великобританії була узгоджено з правоохоронними органами. Водночас, "Українські новини" з посиланням на джерела в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) повідомили, що станом на 20 січня Микитасю заборонено виїзд за кордон, тому зняття його з рейсу є законним.

2 жовтня 2019 року НАБУ і САП повідомили Максиму Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Слідство стверджує, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії. 

DW.COM

НАБУ підозрює колишнього командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова у заволодінні майном на понад 80 мільйонів гривень у справі щодо оборудок з нерухомістю для військових. (15.05.2019)

За версією слідства, у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями. У травні минулого року в рамках розслідування цієї справи був затриманий і відправлений під варту екскомандувач Нацгвардії Юрій Аллеров. Однак згодом він вийшов із СІЗО під заставу.

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