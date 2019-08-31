 Ексдепутатам Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову оголошені підозри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2019

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Новини

Ексдепутатам Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову оголошені підозри

Українська прокуратура повідомила про підозри колишнім народним депутатам від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову.

ГПУ оголосила підозри Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову

ГПУ оголосила підозри Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову

Народним депутатам Верховної Ради України попереднього, восьмого скликання з фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу та Дмитру Колєснікову повідомлено про підозру в скоєнні злочину, Вілкула оголошено в розшук.

Звинувачення Вілкула у земельних аферах

Як повідомила пресслужба Генпрокуратури України у п'ятницю, 6 вересня, Олександр Вілкул підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, у період його роботи на чолі Дніпропетровської обласної державної адміністрації протягом 2011-2012 років.

Зокрема, йому інкримінується надання у незаконний спосіб земельних ділянок сільськогосподарського призначення промисловим підприємствам завдяки зміні їхнього цільового призначення. У результаті цього, за даними прокуратури, близько двом тисячам пайовиків завдано збитків на суму понад 12 мільйонів гривень.

Ще понад 5 мільйонів гривень збитків було завдано через розпорядження Вілкула про зміну цільового використання 23 земельних ділянок на 45 гектарів, якими володіло товариство з обмеженою відповідальністю. 5 вересня ексдепутатові повідомлено про підозру в скоєнні вказаних злочинів, повідомили у прокуратурі.

DW.COM

Кандидат в президенти України Євгеній Мураєв відмовився балотуватися на президентських виборах на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула. (07.03.2019)

Колєсніков: підозра у незаконному відчуженні майна

Натомість у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області повідомили, що ексдепутатові від фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєсникову 5 вересня було повідомлено про підозру у заподіянні збитків державі більш ніж на 16 мільйонів гривень.

Його, як і Вілкула, підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Це, за даними прокуратури, відбулося під час його роботи головою Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном.

Правоохоронці встановили, що в період із червня по грудень 2012 року підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконні дії, в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осадки" у Дніпрі загальною площею майже сім тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, 25 травня колишній спікер Верховної Ради України Андрій Парубій направив до регламентного комітету парламенту подання ексгенерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Тоді, у відповідь, Олександр Вілкул заявив, що це є спробою тодішньої влади обмежити його політичну діяльність.

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