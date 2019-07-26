 Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля

НАБУ підозрює, за даними ЗМІ, ексочільницю агентства з питань запобігання корупції у недекларуванні статків на понад 544 тисячі гривень.

Колишня очільниця НАЗК Наталія Корчак

Колишня очільниця НАЗК Наталія Корчак

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у понеділок, 28 жовтня, повідомили про підозру колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). НАБУ висунуло їй підозру у недекларуванні статків на понад 544 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Бюро.

DW.COM

Національне антикорупційне агентство України лише за кілька днів двічі опинилося в центрі гучного скандалу. Експерти наполягають на перезавантаженні агентства, але самі сумніваються у тому, що це станеться. (16.11.2017)

Олександра Мангула обрали головою Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) терміном на два роки. За нього проголосували 4 з 5 членів НАЗК. (28.03.2018)

"Слідство встановило, що колишня посадовиця НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні", - йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, автівку придбала мати чоловіка посадовиці за 544,39 тисяч гривень. "Однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Відтак, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила", - зауважили у Бюро. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

За даними джерел агенції "Інтерфакс-Україна", йдеться про колишню очільницю НАЗК Наталію Корчак. Вона очолювала НАЗК з 2015 по 2018 роки. 

Дивитись відео 00:49

НАБУ: електронне декларування на межі зриву (08.02.2018)

Аудіо й відео до теми

НАБУ: електронне декларування на межі зриву (08.02.2018)  

Також за темою

Ukraine Hugues Mingarelli, EU-Delegation

Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП 26.07.2019

Зараз відсутня ефективна співпраця між САП і НАБУ, насамперед через Назара Холодницького, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також розкритикував роботу НАЗК у Генпрокуратури України.

Symbolbild Wirtschaftskriminalität

Які органи в Україні борються з корупцією 24.09.2019

Президент Зеленський закликав українців дзвонити в НАБУ і повідомляти про корупцію. Утім, до протидії корупції в Україні залучена низка органів. DW нагадує, чим займаються САП, ДБР, Вищий антикорупційний суд та інші.

Paradise Papers | Steueroasen: Hafen von Monaco

Чому українські парламентарі бояться відповідальності за незаконне збагачення 31.01.2018

У розпал подання е-декларацій у Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким прагнуть унеможливити притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Реклама

Докладно

Карта Німеччини 1919 року

Спекуляції АдН на темі депортованих після війни німців

АдН намагається скористатися невдоволенням людей, які мають у родинах депортованих після Другої світової війни.  

Будівництво доріг у Берліні

Як будують дороги в Німеччині

DW розповідає, які технології застосовують у Німеччині для зведення трас і які нововведення планують запровадити.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  