Ексглаві НАЗК Наталії Корчак закидають недекларування вартісного автомобіля

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у понеділок, 28 жовтня, повідомили про підозру колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). НАБУ висунуло їй підозру у недекларуванні статків на понад 544 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Бюро.

"Слідство встановило, що колишня посадовиця НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні", - йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, автівку придбала мати чоловіка посадовиці за 544,39 тисяч гривень. "Однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Відтак, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила", - зауважили у Бюро. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

За даними джерел агенції "Інтерфакс-Україна", йдеться про колишню очільницю НАЗК Наталію Корчак. Вона очолювала НАЗК з 2015 по 2018 роки.