 Ексглава Nissan Карлос Гон підтвердив перебування в Лівані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

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Новини

Ексглава Nissan Карлос Гон підтвердив перебування в Лівані

Ексглава альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявив, що "уникнув неправосуддя" у Японії, де його звинувачують у фінансових махінаціях.

Карлос Гон

Карлос Гон

Колишній глава французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, якого в Японії обвинувачують у фінансових махінаціях, підтвердив, що перебуває в Лівані. Водночас він не повідомив деталі прибуття в республіку у вівторок, 31 грудня. 

"Я не втік від правосуддя, а уникнув неправосуддя і політичних переслідувань, - наголосив Гон у заяві, поширеній після прибуття до Лівану. - Я більше не буду в заручниках у шахрайської судової системи, в якій діє презумпція вини, поширена дискримінація, а основні права людини відкидаються". Гон висловив готовність "вільно спілкуватися зі ЗМІ" з майбутнього тижня.

Раніше телерадіомовна корпорація Японії NHK повідомила з посиланням на неназваного співрозмовника, що чоловік, схожий на ексглаву Nissan, прибув в бейрутський міжнародний аеропорт на приватному літаку під чужим ім'ям. За даними японського міністерства юстиції, між Токіо та Бейрутом не укладений договір про екстрадицію.

Нагадаємо, Карлос Гон заснував французько-японський автомобілебудівний альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. У листопаді 2018 року його затримали за обинуваченням в особистому збагаченні за рахунок коштів Nissan. У січні 2019 року прокуратура Японії пред'явила Гону нові звинувачення - в зловживанні довірою і заниженні власних доходів у період з 2015 по 2018 роки. Гона було звільнено з усіх посад.

У березні 2019 року колишнього главу альянсу звільнили з-за ґрат під заставу з низкою жорстких умов. Судовий процес у його справі мав розпочатися в Японії у 2020 році. 

DW.COM

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