Ексглава МЗС України Леонід Кожара затриманий за підозрою у вбивстві

Національна поліція України у середу, 25 березня, затримала в Київській області колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко зазначив, що зараз ексміністра доставляють в суд для обрання запобіжного заходу. Своєю чергою пресслужба прокуратури повідомила, що Кожарі повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу щодо умисного вбивства. Максимальне покарання за цей злочин складає від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, перебуваючи за місцем проживання у своєму будинку в Києво-Святошинському районі, спільно зі своєю дружиною і знайомим вживали алкогольні напої. У цей час між чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний пістолетом ударив потерпілого в потилицю. Після цього вистрілив в голову потерпілого, від чого останній помер на місці. Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Старицького як самогубство, однак потім перекваліфікували на умисне вбивство.