Ексглава ДБР Труба подав до суду через його звільнення Зеленським

Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба повідомив у вівторок, 28 січня, що подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення його повноважень на посаді директора ДБР.

"Зняття з посади було політичним рішенням, яке з'явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення", - написав Труба у своєму Telegram-каналі.

Він вважає, що ДБР стало вершиною його професійної кар'єри. "Тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку", - додав він.

Нагадаємо, ДБР розпочало свою роботу 27 листопада 2018 року. 27 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедіктової тимчасовою керівницею ДБР. Перед цим Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про перезавантаження ДБР, що передбачав звільнення з посади очільника ДБР Романа Труби.