 Ексгенерал Ходжес: Виведення військ США з Німеччини - подарунок Кремлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Ексгенерал Ходжес: Виведення військ США з Німеччини - подарунок Кремлю

Можливе виведення американських військ з Німеччини ослабить США та НАТО й стане подарунком керівництву Росії, вважає колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес охарактеризував можливе скорочення американських військ в Німеччині як "подарунок Кремлю". Про це Ходжес заявив у інтерв'ю інформагенції dpa, опублікованому у вівторок, 23 червня. Відставний генерал наголосив, що намір вивести частину американського контингенту з Німеччини Дональд Трамп озвучив попри те, що Росія не змінила своєї поведінки.

Внутрішньополітичний маневр

На думку тризіркового генерала у відставці, цей крок також слід розуміти як внутрішньополітичний маневр перед президентськими виборами в США, запланованими на листопад.

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"Очевидно, що це - не результат стратегічного аналізу, а стовідсотковий політичний розрахунок, ймовірно, орієнтований на деяких американських виборців", - сказав 62-річний Ходжес, який з 2014 по 2017 рік був командувачем усіма сухопутними військами США в Європі, а нині є експертом вашингтонського аналітичного центру Center for European Policy Analysis (CEPA).

Ослаблення НАТО

Водночас генерал-відставник застеріг, що скорочення американської військової присутності в Німеччині було б ослабленням самих США і всього НАТО.

"Я чув думку, що такий крок має стати своєрідним покаранням для Німеччини. На жаль, це свідчить про цілковите нерозуміння - як президентом США, так і колишнім послом США в Берліні Річардом Гренеллом - причин того, чому ми дислокуємо в Німеччині наших військовослужбовців", - сказав відставний тризірковий генерал. "Вони там не для того, щоб захищати Німеччину, вони там для нас", - пояснив Ходжес. Тож у разі скорочення своєї військової присутності у ФРН США просто ослаблять себе, зазначив він. Ходжес вказав на особливу важливість військового контингенту в районі Кайзерслаутерна, завдання якого - "в разі кризи допомогти швидко посилити американські війська".

Ходжес згадав також і постійну критику з боку адміністрації Трампа на адресу Німеччини. На його думку, Вашингтон занадто жорсткий у своїй риториці щодо Берліна. "Іноді мені доводиться чути більше критики на адресу Німеччини, ніж на адресу Північної Кореї або Кремля. Гадаю, що такий підхід не зарадить і є неправильним", - сказав генерал-відставник.

Берліну не варто плекати марних надій

Водночас Ходжес застеріг керівництво Німеччини від марних сподівань на зміну курсу Вашингтона в разі поразки Трампа на майбутніх виборах. "Стратегічне мислення Німеччини не має спиратися на те, хто в даний час є президентом США", - попередив він.

Навіть за іншого американського президента нова адміністрація в Білому домі очікувала б від Німеччини виконання своїх зобов'язань у рамках НАТО, пояснив екскомандувач.

"Німеччина має інвестувати в оборону за власною ініціативою, а не тому, що хтось інший наполягає, що вона мусить це робити", - сказав Ходжес. "Але для цього потрібна політична мужність у Берліні, щоб пояснити виборцям і громадянам, у чому саме полягає ризик і чому важливо мати модернізований Бундесвер", - зауважив екскомандувач.

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