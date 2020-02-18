 Ексакціонери ″ЮКОСу″ виграли апеляцію щодо стягнення 50 мільярдів доларів з РФ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.02.2020

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Економіка

Ексакціонери "ЮКОСу" виграли апеляцію щодо стягнення 50 мільярдів доларів з РФ

Апеляційний суд Гааги задовольнив скаргу ексакціонерів компанії "ЮКОС" на скасування рішення про виплату їм 50 мільярдів доларів владою Росії. Мін'юст Росії запевнив, що оскаржить це рішення.

Справа компанії ЮКОС

Колишній акціонери ЮКОСу виграли суд у Росії

Апеляційний суд Гааги скасував у вівторок, 18 лютого, ухвалу Окружного суду Гааги і зобов'язав Росію сплатити багатомільярдну компенсацію колишнім акціонерам нафтової компанії "ЮКОС". Цією ухвалою суд фактично залишив у силі рішення гаазького арбітражу від 18 липня 2014 року в справі позову ексакціонерів "ЮКОСу" до російської влади, передає агенція новин AP.

DW.COM

Якщо Росія не заплатить 50 мільярдів доларів, рішення Гаазького третейського суду виконуватимуть примусово. DW з'ясовувала, яке майно можуть описати німецькі судові виконавці. (24.10.2014)

Тодішнє рішення зобов'язувало Росію виплатити багатомільярдну компенсацію колишнім мажоритарним акціонерам цієї енергокомпанії. Натомість у квітні 2016 року Окружний суд Гааги підтримав подану захистом російської сторони апеляцію, в якій наголошувалося, що гаазький арбітраж не мав компетенції на розгляд цієї справи.

Однак судді Апеляційного суду Гааги встановили, що рішення 2016 року було "некоректним". Тож, згідно з оприлюдненим нинішнім вердиктом Апеляційного суду Гааги, влада Росії має сплатити ексвласникам "ЮКОСу" 50 мільярдів доларів США.

Мін'юст Росії оскаржить це рішення

Тим часом у міністерстві юстиції Росії вже відреагували на це судове рішення в Гаазі. "Російська Федерація продовжить відстоювати свої законні інтереси та в порядку касації оскаржить ухвалений апеляційною інстанцією вердикт у Верховному суді Нідерландів", - повідомляється на сайті російського мін'юсту.

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