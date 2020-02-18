Ексакціонери "ЮКОСу" виграли апеляцію щодо стягнення 50 мільярдів доларів з РФ

Апеляційний суд Гааги скасував у вівторок, 18 лютого, ухвалу Окружного суду Гааги і зобов'язав Росію сплатити багатомільярдну компенсацію колишнім акціонерам нафтової компанії "ЮКОС". Цією ухвалою суд фактично залишив у силі рішення гаазького арбітражу від 18 липня 2014 року в справі позову ексакціонерів "ЮКОСу" до російської влади, передає агенція новин AP.

Тодішнє рішення зобов'язувало Росію виплатити багатомільярдну компенсацію колишнім мажоритарним акціонерам цієї енергокомпанії. Натомість у квітні 2016 року Окружний суд Гааги підтримав подану захистом російської сторони апеляцію, в якій наголошувалося, що гаазький арбітраж не мав компетенції на розгляд цієї справи.

Однак судді Апеляційного суду Гааги встановили, що рішення 2016 року було "некоректним". Тож, згідно з оприлюдненим нинішнім вердиктом Апеляційного суду Гааги, влада Росії має сплатити ексвласникам "ЮКОСу" 50 мільярдів доларів США.

Мін'юст Росії оскаржить це рішення

Тим часом у міністерстві юстиції Росії вже відреагували на це судове рішення в Гаазі. "Російська Федерація продовжить відстоювати свої законні інтереси та в порядку касації оскаржить ухвалений апеляційною інстанцією вердикт у Верховному суді Нідерландів", - повідомляється на сайті російського мін'юсту.