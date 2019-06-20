Економічні санкції ЄС проти Росії подовжено до 31 січня 2020 року
Секторальні економічні санкції Євросоюзу проти Росії подовжено до кінця січня 2020 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.
Рада ЄС ухвалила рішення подовжити запроваджені ще 2014 року санкції Європейського Союзу проти Росії. Згідно з ухваленим у четвер, 27 червня, рішенням, секторальні економічні обмежувальні заходи ЄС проти окремих галузей російської економіки триватимуть щонайменше до 31 січня 2020 року, повідомляє прес-служба Ради ЄС.
"27 червня 2019 року Рада (ЄС. - Ред.) подовжила до 31 січня 2020 року економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів російської економіки", - зазначається в комюніке Ради ЄС.
У повідомленні Ради ЄС наголошується, що до ухвали такого рішення спонукала інформація, надана 20-21 червня 2019 року канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) і президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту ЄС. Ідеться про стан реалізації мінських домовленостей, на виконання яких ЄС орієнтує санкційну політику.
На підставі представлених доповідей Меркель і Макрона Європейська Рада закликала до негайного поновлення переговорних зусиль задля реалізації мінських угод та відновлення довіри між сторонами. Лідери ЄС одностайно домовилися зберегти економічні санкції щодо Росії.
Нагадаємо, запроваджені 2014 року обмежувальні заходу ЄС щодо Росії стали відповіддю на російську анексію Криму та події на Донбасі. Санкції містять зокрема економічний блок, до якого належать обмеження щодо російського військово-промислового комплексу та пов'язаних із ним технологій. До економічних санкцій належить і обмеження доступу російським державним банкам, державним підприємствам енергетичної галузі та військово-промислового комплексу до європейських ринків капіталів.
Також економічний блок санкцій торкнувся нафтогазового сектора. Він, зокрема, містить заборону на постачання технологій та обладнання для проведення розвідки й розробки нафтогазових родовищ російськими підприємствами. Крім того, ще є індивідуальні обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб та організацій.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.