 Економічні санкції ЄС проти Росії подовжено до 31 січня 2020 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Економічні санкції ЄС проти Росії подовжено до 31 січня 2020 року

Секторальні економічні санкції Євросоюзу проти Росії подовжено до кінця січня 2020 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Рада ЄС ухвалила рішення подовжити запроваджені ще 2014 року санкції Європейського Союзу проти Росії. Згідно з ухваленим у четвер, 27 червня, рішенням, секторальні економічні обмежувальні заходи ЄС проти окремих галузей російської економіки триватимуть щонайменше до 31 січня 2020 року, повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"27 червня 2019 року Рада (ЄС. - Ред.) подовжила до 31 січня 2020 року економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів російської економіки", - зазначається в комюніке Ради ЄС.

У повідомленні Ради ЄС наголошується, що до ухвали такого рішення спонукала інформація, надана 20-21 червня 2019 року канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) і президентом Франції Еммануелем Макроном під час саміту ЄС. Ідеться про стан реалізації мінських домовленостей, на виконання яких ЄС орієнтує санкційну політику.

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Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі застерегли Росію від видачі паспортів на Донбасі. Також вони погодилися подовжити секторальні санкції та закликали Росію співпрацювати зі слідством щодо MH17. (21.06.2019)

На підставі представлених доповідей Меркель і Макрона Європейська Рада закликала до негайного поновлення переговорних зусиль задля реалізації мінських угод та відновлення довіри між сторонами. Лідери ЄС одностайно домовилися зберегти економічні санкції щодо Росії.

Нагадаємо, запроваджені 2014 року обмежувальні заходу ЄС щодо Росії стали відповіддю на російську анексію Криму та події на Донбасі. Санкції містять зокрема економічний блок, до якого належать обмеження щодо російського військово-промислового комплексу та пов'язаних із ним технологій. До економічних санкцій належить і обмеження доступу російським державним банкам, державним підприємствам енергетичної галузі та військово-промислового комплексу до європейських ринків капіталів.

Також економічний блок санкцій торкнувся нафтогазового сектора. Він, зокрема, містить заборону на постачання технологій та обладнання для проведення розвідки й розробки нафтогазових родовищ російськими підприємствами. Крім того, ще є індивідуальні обмежувальні заходи проти фізичних і юридичних осіб та організацій.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

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