Економічне диво Ісландії: як острів уникнув банкрутства? (відео)

Ісландія була майже банкрутом 10 років тому. Нині ж ця маленька острівна країна процвітає. Як вона так швидко оговталась від кризи? DW вирушила до Ісландії, щоб це з'ясувати.
У 2008-му навряд чи багато хто цікавився цією безплідною землею. Нині ж це одна з найбільш популярних країн для туризму. На цілому острові проживає лише 350 тисяч мешканців. Це у 12 разів менше, ніж у Києві. Відновлення Ісландії після фінансової кризи - унікальне. Це справді особливий острів зі своїм економічним дивом.+
США повертаються на авіабазу в Ісландії, яку залишили у 2006 році. Американці відновлюють спостереження за субмаринами РФ, які можуть підірвати спроможність НАТО переміщувати підкріплення між США та ЄС у випадку кризи. (27.04.2018)