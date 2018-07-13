 Економічне диво Ісландії: як острів уникнув банкрутства? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.07.2018

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Європа

Економічне диво Ісландії: як острів уникнув банкрутства? (відео)

Ісландія була майже банкрутом 10 років тому. Нині ж ця маленька острівна країна процвітає. Як вона так швидко оговталась від кризи? DW вирушила до Ісландії, щоб це з'ясувати. 

Ісландія

У 2008-му навряд чи багато хто цікавився цією безплідною землею. Нині ж це одна з найбільш популярних країн для туризму. На цілому острові проживає лише 350 тисяч мешканців. Це у 12 разів менше, ніж у Києві. Відновлення Ісландії після фінансової кризи - унікальне. Це справді особливий острів зі своїм економічним дивом.+

DW.COM

Проти субмарин РФ: в Ісландії відновлюється військова база США

США повертаються на авіабазу в Ісландії, яку залишили у 2006 році. Американці відновлюють спостереження за субмаринами РФ, які можуть підірвати спроможність НАТО переміщувати підкріплення між США та ЄС у випадку кризи. (27.04.2018)  

Ісландія: "панамські папери" відкрили "піратам" дорогу до перемоги на виборах

Ісландці після компроментації прем'єра через офшорний скандал достроково переобирають парламент, фаворити у виборців - опозиційні "пірати" та соціал-демократи. (29.10.2016)  

Фоторепортаж: Ісландія - країна "футбольних вікінгів"

Сенсаційний успіх Ісландії на Євро-2016 змусив світ згадати про давніх вікінгів. А що ще ми знаємо про цю північноєвропейську острівну країну розміром з три Одеські області, але за кількістю населення дещо менше Вінниці? (01.07.2016)  

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Ісландія

Економічне диво Ісландії (відео)

Ісландія була майже банкрутом 10 років тому. Нині ця маленька країна процвітає. Як вона так швидко оговталась від кризи? 

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