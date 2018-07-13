Економічне диво Ісландії: як острів уникнув банкрутства? (відео)

У 2008-му навряд чи багато хто цікавився цією безплідною землею. Нині ж це одна з найбільш популярних країн для туризму. На цілому острові проживає лише 350 тисяч мешканців. Це у 12 разів менше, ніж у Києві. Відновлення Ісландії після фінансової кризи - унікальне. Це справді особливий острів зі своїм економічним дивом.+