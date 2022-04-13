Економічна криза

Війна і безробіття: що робити українцям, які залишилися без роботи (13.04.2022)

У перші ж тижні війни сотні тисяч українців залишилися без роботи, а працедавці заморозили свою роботу. На що їм жити і як стримати безробіття та проблеми на ринку праці?