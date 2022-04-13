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Економічна криза

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "економічна криза".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна і безробіття: що робити українцям, які залишилися без роботи (13.04.2022) 13.04.2022

У перші ж тижні війни сотні тисяч українців залишилися без роботи, а працедавці заморозили свою роботу. На що їм жити і як стримати безробіття та проблеми на ринку праці?
Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Ліван повністю залишився без електрики

Ліван повністю залишився без електрики 09.01.2022

Держкомпанія EDL припинила подачу енергії після спроб протестувальників потрапити на одну із розподільних станцій. Жителі Лівану незадоволені перебоями в електропостачанні, пов'язані з нестачею палива.
У Лівані відновили електропостачання

У Лівані відновили електропостачання 10.10.2021

За добу після повного блекауту енергомережа Лівану повернулася до нормальної роботи. Військові передали на електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" 6 мільйонів літрів палива.
Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання

Країна в темряві: у Лівані повністю відсутнє електропостачання 09.10.2021

Через зупинку двох найбільших електростанцій "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" блекаут може тривати кілька днів.
ООН: Пандемія коронавірусу посилила проблему голоду у світі

ООН: Пандемія коронавірусу посилила проблему голоду у світі 12.07.2021

Унаслідок пандемії коронавірусу у світі побільшало людей, які голодують. Усього лише за рік кількість тих, хто голодує, зросла на 118 мільйонів, порахували в ООН.
Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу 06.07.2021

Економічна криза в Лівані набуває катастрофічних масштабів. В.о. прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб виступив із терміновим закликом до міжнародної спільноти врятувати країну.
Зростання цін на нерухомість у Києві: сталий тренд чи нова бульбашка?

Зростання цін на нерухомість у Києві: сталий тренд чи нова бульбашка? 15.06.2021

У багатьох країнах світу спостерігається стрімке зростання цін на житлову нерухомість попри спричинену коронавірусом кризу. Ця тенденція не оминула й Україну. Утім, причини цінового сплеску різні.
Пандемія обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро - IW

Пандемія обійшлася економіці Німеччини у 250 мільярдів євро - IW 14.03.2021

За оцінками експертів, упродовж 2020 року оголосили про банкрутство більше 16 тисяч німецьких підприємств. Ще п'ять тисяч "зомбі-фірм" тримаються на плаву лише завдяки фінансовій допомозі уряду.
Центробанк ФРН вперше за 40 років не відрахував прибутки Німеччині

Центробанк ФРН вперше за 40 років не відрахував прибутки Німеччині 03.03.2021

Через пандемію COVID-19 Німецький федеральний банк у 2020 році мав лише збалансовані підсумки діяльності. Роком раніше прибутки центробанку становили майже 6 мільярдів євро.
Люфтганзі більше не потрібні пілоти? (відео)

"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео) 15.02.2021

Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.

Скасування локдауну не гарантує швидкого відновлення економіки - дослідження

Скасування локдауну не гарантує швидкого відновлення економіки - дослідження 13.02.2021

Попри поширену думку, що найбільшу шкоду економіці завдають запроваджені урядами обмеження, дослідження демонструють - для негативних наслідків пандемії вони відіграють незначну роль.
Байден планує виділити на відновлення економіки 1,9 трильйона доларів

Байден планує виділити на відновлення економіки 1,9 трильйона доларів 15.01.2021

Адміністрація Джо Байдена планує влити в постраждалу від пандемії економіку США рекордну суму в 1,9 трильйона доларів. Велика її частина піде на прямі виплати громадянам.
Хто в Україні у виграші від пандемії коронавірусу (14.01.2021)

Хто в Україні у виграші від пандемії коронавірусу (14.01.2021) 14.01.2021

Якими б важкими не були наслідки пандемії коронавірусу для українського бізнесу в цілому, деяким компаніям 2020 рік приніс ще більші доходи, ніж у звичайні часи. Хто у виграші після майже року пандемії?

На тлі коронавірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей

На тлі коронавірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей 02.01.2021

Фінансові активи приватних домогосподарств у Німеччині зросли за 2020 рік до рекордних 7,1 трильйона євро. Жителі ФРН відкладали в середньому 16-17 євро з кожної заробленої сотні.
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