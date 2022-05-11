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Економіка

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися 11.05.2022

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022)

Пиво солідарності з Україною, зроблене в Угорщині (10.05.2022) 10.05.2022

Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.
Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Євросоюз не дійшов згоди щодо нафтового ембарго проти РФ

Євросоюз не дійшов згоди щодо нафтового ембарго проти РФ 08.05.2022

Гарантії безпеки щодо забезпечення нафтою певних країн ЄС, які залежать від постачань з РФ, і досі в процесі опрацювання, кажуть у Єврокомісії.
Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками 08.05.2022

Скорочення доходів українців через війну ускладнило повернення кредитів. Банки пообіцяли не нараховувати пеню, однак проблема лишається.
Глава Нафтогазу України: Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії

Глава "Нафтогазу України": Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії 04.05.2022

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.
Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни 04.05.2022

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.
Росія змогла уникнути дефолту за євробондами

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами 04.05.2022

Незадовго до терміну погашення євробондів Росія здійснила виплати за ними. Таким чином, Москві вдалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022) 03.05.2022

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці

Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці 03.05.2022

Українські біженці, що втекли від війни до Німеччини, мають вільний доступ до ринку праці країни. Знайти роботу без знання мови не завжди просто. Та компанії часто йдуть назустріч та допомагають українцям.

Українські виробники е-байків про війну та ведення бізнесу (02.05.2022) 02.05.2022

Український стартап з виробництва електровелосипедів розповів, як в умовах війни зберегти свій бізнес та не втратити дух.
Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній

Влада Німеччини може отримати право експропріації майна енергокомпаній 29.04.2022

Експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу

Українським біженцям у Німеччині підвищать соціальну допомогу 29.04.2022

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.
З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт 28.04.2022

За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.

Українські фермери: у бронежилеті і на тракторі (28.04.2022) 28.04.2022

У бронежилетах і касках - отак тепер виходять на посівну українські фермери. Через війну площу посівів в Україні довелося скоротити, але роботи не зупинилися. "Бойові" трактори виїжджають на поля між обстрілами.
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