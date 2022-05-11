Які шанси у біженців з України на німецькому ринку праці

Українські біженці, що втекли від війни до Німеччини, мають вільний доступ до ринку праці країни. Знайти роботу без знання мови не завжди просто. Та компанії часто йдуть назустріч та допомагають українцям.