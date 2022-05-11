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У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.
Невеличка пивоварня в Будапешті та київські пивовари об'єднали свої зусилля, аби за допомогою пива привертати увагу до війни в Україні та збирати кошти на допомогу пораненим.
ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Гарантії безпеки щодо забезпечення нафтою певних країн ЄС, які залежать від постачань з РФ, і досі в процесі опрацювання, кажуть у Єврокомісії.
Скорочення доходів українців через війну ускладнило повернення кредитів. Банки пообіцяли не нараховувати пеню, однак проблема лишається.
Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.
Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.
Незадовго до терміну погашення євробондів Росія здійснила виплати за ними. Таким чином, Москві вдалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.
Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
Українські біженці, що втекли від війни до Німеччини, мають вільний доступ до ринку праці країни. Знайти роботу без знання мови не завжди просто. Та компанії часто йдуть назустріч та допомагають українцям.
Український стартап з виробництва електровелосипедів розповів, як в умовах війни зберегти свій бізнес та не втратити дух.
Експропріація як "крайній захід" має бути можлива за чітко визначених і дуже обмежених умов, вважають в уряді ФРН.
З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.
За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.
У бронежилетах і касках - отак тепер виходять на посівну українські фермери. Через війну площу посівів в Україні довелося скоротити, але роботи не зупинилися. "Бойові" трактори виїжджають на поля між обстрілами.
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